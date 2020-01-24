***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçi Borçlanma Aracı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 16.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 90.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 30.12.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.01.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.01.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve ekleri ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Ekleri.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814342BIST