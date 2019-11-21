***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating firması tarafından Şirketimiz hakkında hazırlanan 30.07.2019 tarihli derecelendirme raporunda yer alan Uluslarası Yabancı Para ve Türk Parası Notları yeniden belirlenerek teyit edilen diğer notlarıyla bilrikte ekte sunulmuştur.Bu şekilde yeniden belirlenen derecelendirme notları, klasik not indirimi değil, global notlar ile ulusal notların konjonktüre uyumlulaştırma kapsamında metodolojik olarak yeniden eşleştirilmesidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799950BIST