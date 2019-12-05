***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.12.2019 11:39
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSUMFA1913 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Ana Para ve Faiz Ödemesi Gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 70.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,93
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUMFA1913
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.05.2019
Satışa Başlanma Tarihi 12.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 13.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.324.700
İhraç Fiyatı 0,87242
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.12.2019
Kayıt Tarihi 04.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.12.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.324.700
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 12.06.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 21.324.700-TL nominal değerli 175 gün vadeli TRFSUMFA1913 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 05 Aralık 2019 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801952
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