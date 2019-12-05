***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSUMFA1913 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Ana Para ve Faiz Ödemesi Gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 70.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 05.12.2019Vade (Gün Sayısı) 175Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,93Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUMFA1913Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.05.2019Satışa Başlanma Tarihi 12.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 12.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 13.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.324.700İhraç Fiyatı 0,87242Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.12.2019Kayıt Tarihi 04.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.12.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.324.700Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarSümer Faktoring A.Ş. tarafından 12.06.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 21.324.700-TL nominal değerli 175 gün vadeli TRFSUMFA1913 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 05 Aralık 2019 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801952BIST