***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Sümer Faktoring A.Ş. TRFSUMF62018 ISIN Kodlu 36.685.500.-TL Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Haı BilgileriPara Birimi TRYTutar 70.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 05.06.2020Vade (Gün Sayısı) 183Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,85Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,83Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.05.2019Satışa Başlanma Tarihi 04.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 04.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 05.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 36.685.500İhraç Fiyatı 0,90949Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.06.2020Kayıt Tarihi 04.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.06.2020Ek AçıklamalarSümer Faktoring A.Ş.'nin 36.685.500-TL nominal değerli 183 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 04 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 05 Aralık 2019, itfa tarihi 05 Haziran 2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802031BIST