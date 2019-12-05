***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.12.2019 15:59
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Sümer Faktoring A.Ş. TRFSUMF62018 ISIN Kodlu 36.685.500.-TL Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Haı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 70.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 183
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,85
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,83
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.05.2019
Satışa Başlanma Tarihi 04.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 05.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 36.685.500
İhraç Fiyatı 0,90949
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.06.2020
Kayıt Tarihi 04.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.06.2020
Ek Açıklamalar
Sümer Faktoring A.Ş.'nin 36.685.500-TL nominal değerli 183 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 04 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 05 Aralık 2019, itfa tarihi 05 Haziran 2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802031
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