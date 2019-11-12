***SMRVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***SMRVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [SMRVA]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/11/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSümer Varlık Yönetim A.Ş. ile ilgili olarak 12/11/2019 tarihinde saat 16:36'da KAP'ta ilan edilen duyurumuza ilişkin borçlanma aracı ihracı, ihraççı şirket tarafından iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798514BIST