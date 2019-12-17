***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
17.12.2019 16:05
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
16/12/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
18/12/2019
Saati
15:45
Adresi
Esentepe, Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi B Blok N:124 K:3 Şişli / İstanbul
Gündem
Gündem açıklamalar kısmında yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. 2019 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış
2. Divan Teşekkülü ve toplantı tutatnağınız imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
3. Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra 101 milyon TL'ye kadar Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçvesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesi
4. Dilek ve Temenniler
5. Kapanış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803909
BIST
16:10111.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 278,90
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
111.051
16:105,8801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0321
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8850
En Düşük
5,8441
16:106,5656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0469
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5709
En Düşük
6,5146
16:10279,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 1,87
|Açılış
|: 279,37
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,93
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|IEYHO
|0,54
|109.492.159
|% 17,39
|
|GUSGR
|2,79
|480.610.290
|% 14,81
|
|FLAP
|4,87
|173.156.562
|% 13,79
|
|UNYEC
|5,45
|26.796.427
|% 12,14
|
|BURVA
|6,91
|5.207.313
|% 11,45
|
|ATAGY
|4,56
|8.414.027
|% -13,96
|
|TSPOR
|2,41
|194.028.230
|% -13,00
|
|NIBAS
|6,15
|799.346
|% -9,56
|
|KERVN
|0,51
|646.682
|% -7,27
|
|GSRAY
|2,28
|147.591.025
|% -6,94
|
|THYAO
|13,98
|1.024.398.273
|% -0,21
|
|GUSGR
|2,79
|480.610.290
|% 14,81
|
|TUPRS
|124,40
|438.642.265
|% 2,30
|
|ASELS
|19,55
|310.628.563
|% 0,10
|
|ISFIN
|3,35
|293.915.170
|% 1,52
|
|IEYHO
|0,54
|109.492.159
|% 17,39
|
|GUSGR
|2,79
|480.610.290
|% 14,81
|
|ALBRK
|1,34
|132.984.121
|% -0,74
|
|KRDMD
|2,51
|236.802.344
|% -0,79
|
|ISFIN
|3,35
|293.915.170
|% 1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7104
|7,7491
|% -0,91
|
|Frank
|5,9670
|6,0030
|% 0,65
|
|Riyal
|1,5615
|1,5694
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.479
|2,01
|
|Altın Gr.
|279
|279
|1,62
|
|Cumhuriyet
|1.850
|1.878
|10,00
|
|Tam
|1.841
|1.888
|9,07
|
|Yarım
|890
|913
|4,39
|
|Çeyrek
|446
|457
|2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,07
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,02
|
|B. Petrol
|65,61
|65,61
|0,27
|