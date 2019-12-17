***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi16/12/2019Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih18/12/2019Saati15:45AdresiEsentepe, Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi B Blok N:124 K:3 Şişli / İstanbulGündemGündem açıklamalar kısmında yer almaktadır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarSÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. 2019 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ1. Açılış2. Divan Teşekkülü ve toplantı tutatnağınız imzalanması hususunda divana yetki verilmesi3. Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra 101 milyon TL'ye kadar Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçvesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesi4. Dilek ve Temenniler5. Kapanışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803909BIST