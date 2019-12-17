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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

17.12.2019 16:05
GÜNCEL HABERLER



***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
16/12/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
18/12/2019
Saati
15:45
Adresi
Esentepe, Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi B Blok N:124 K:3 Şişli / İstanbul
Gündem
Gündem açıklamalar kısmında yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.    2019 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış
2. Divan Teşekkülü ve toplantı tutatnağınız imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
3. Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra 101 milyon TL'ye kadar Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçvesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesi
4. Dilek ve Temenniler
5. Kapanış





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803909


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FLAP 4,87 173.156.562 % 13,79  
UNYEC 5,45 26.796.427 % 12,14  
BURVA 6,91 5.207.313 % 11,45  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7104 7,7491 % -0,91  
Frank 5,9670 6,0030 % 0,65  
Riyal 1,5615 1,5694 % 0,44  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.478 1.479 2,01  
Altın Gr. 279 279 1,62  
Cumhuriyet 1.850 1.878 10,00  
Tam 1.841 1.888 9,07  
Yarım 890 913 4,39  
Çeyrek 446 457 2,19  
Gümüş.Ons 17,02 17,07 0,00  
Gümüş Gr. 3,22 3,23 0,02  
B. Petrol 65,61 65,61 0,27  
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