***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/12/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi16/12/2019Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih18/12/2019Saati15:45AdresiEsentepe, Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi B Blok N:124 K:3 Şişli / İstanbulGündem18/12/2019 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı TutanağıAlınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan kararlar açıklamalarda yer almaktadır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarSÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ18/12/2019 TARİHİNDE YAPILAN YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞISÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2019 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Aralık 2019 günü, saat 15:45'de Şirket Merkezi olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi N124 Kat:3 Şişli / İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/12/2019 tarih 90726394-431.03-E-00050480975 sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Komiseri Sayın Seda Çaycı AKKALE gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya çağrı Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde TTK'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak toplanıldı. İlansız toplanılmasına hiçbir itirazın olmadığı görüldü.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin 20.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 20.000.000 hisseden tamamının vekaleten iştiraki ile gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.1.Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan KIYAK tarafından açılmıştır. Ana Sözleşmenin 10. maddesi gereğiDivan Başkanlığına : Hasan KIYAK'ınTutanak Yazmanlığına : Mustafa Sabri Evren SALMAN'ınOy Toplama Memurluğuna : Süleyman ŞİMŞEK'inBaşka teklif olmaması üzerine seçilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verildi.2.Olağanüstü Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların karar verildi.3. Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıdar 101 milyon TL'ye kadar Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kururulu'na 15 süreyle yetki verilmesi oy birliği karar verildi.4. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.5. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.Seda Çaycı AKKALE -Bakanlık TemsilcisiHasan KIYAK - Divan BaşkanıMustafa Sabri Evren SALMAN - Tutanak YazmanıSüleyman ŞİMŞEK - Oy Toplama Memuruhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804162