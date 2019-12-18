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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

18.12.2019 16:25
GÜNCEL HABERLER



***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/12/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
16/12/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
18/12/2019
Saati
15:45
Adresi
Esentepe, Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi B Blok N:124 K:3 Şişli / İstanbul
Gündem
18/12/2019 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararlar açıklamalarda yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

                                                       SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
18/12/2019 TARİHİNDE YAPILAN   YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
 
SÜMER VARLIK YÖNETİM  ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2019 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Aralık 2019  günü, saat 15:45'de Şirket Merkezi olan  Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi N124 Kat:3 Şişli / İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/12/2019 tarih 90726394-431.03-E-00050480975  sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Komiseri Sayın Seda Çaycı AKKALE gözetiminde yapılmıştır.   
Toplantıya çağrı Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde TTK'nın  416. Maddesine göre ilansız olarak toplanıldı. İlansız toplanılmasına hiçbir itirazın olmadığı görüldü.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin 20.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden  20.000.000  hisseden  tamamının vekaleten  iştiraki ile  gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı   Yönetim Kurulu Üyesi  tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
 
1.                   
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan KIYAK tarafından açılmıştır. Ana Sözleşmenin 10. maddesi gereği
 Divan Başkanlığına                           : Hasan KIYAK'ın
Tutanak Yazmanlığına                        : Mustafa Sabri Evren SALMAN'ın
 Oy Toplama Memurluğuna               : Süleyman ŞİMŞEK'in         
 
Başka teklif olmaması üzerine seçilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verildi.
 
2.                   
Olağanüstü Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların karar verildi.
 3.          Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıdar 101 milyon TL'ye kadar Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kururulu'na 15 süreyle yetki verilmesi oy birliği karar verildi.
4.                  Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.
5.                Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.
               
Seda Çaycı AKKALE  - 
Bakanlık Temsilcisi
           Hasan KIYAK -  Divan Başkanı
           Mustafa Sabri Evren SALMAN - Tutanak Yazmanı
           Süleyman ŞİMŞEK - Oy Toplama Memuru   
      





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804162




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Yarım 893 917 3,72  
Çeyrek 448 458 1,86  
Gümüş.Ons 16,94 16,98 -0,05  
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B. Petrol 65,67 65,67 -0,43  
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