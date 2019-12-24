***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 101.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk Açıklamalar24/12/2019 tarih ve 002/Aralık 2019 sayılı yönetim kurulu kararı ile 18 Aralık 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan yetkiye istinaden, yurtiçinde TL cinsinden, 101.000.000 TL (YüzbirmilyonTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine, ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına, Belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804946BIST