***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.12.2019 13:22
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 101.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
24/12/2019 tarih ve 002/Aralık 2019 sayılı yönetim kurulu kararı ile 18 Aralık 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan yetkiye istinaden, yurtiçinde TL cinsinden, 101.000.000 TL (YüzbirmilyonTürk Lirası) tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine, ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına, Belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804946
BIST
17:01113.283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.108,21
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
17:015,9498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
17:016,6012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0037
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
17:01285,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,87
|Açılış
|: 285,08
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,53
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|8,27
|90.166.432
|% 16,97
|
|ISBTR
|25.300,00
|783.701
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.332.923
|% 14,99
|
|SEKFK
|5,24
|5.868.279
|% 14,91
|
|INFO
|4,50
|152.485
|% 12,50
|
|ITTFH
|4,05
|92.079.367
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,14
|1.196
|% -10,00
|
|BMELK
|1,27
|420.087
|% -9,93
|
|UZERB
|2,48
|42.943
|% -8,82
|
|KPHOL
|2,10
|3.027
|% -5,41
|
|THYAO
|14,02
|849.043.685
|% 1,74
|
|HALKB
|5,98
|507.906.172
|% 4,91
|
|PETKM
|3,76
|407.784.929
|% 1,08
|
|IPEKE
|7,98
|398.705.186
|% 1,53
|
|KOZAA
|10,20
|363.953.400
|% 2,20
|
|IHLGM
|1,13
|257.572.422
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,47
|258.068.526
|% -3,29
|
|ZOREN
|1,73
|238.339.177
|% -1,14
|
|GUSGR
|2,23
|272.676.649
|% 5,19
|
|PETKM
|3,76
|407.784.929
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6800
|7,7185
|% 0,04
|
|Frank
|6,0362
|6,0725
|% -0,00
|
|Riyal
|1,5807
|1,5886
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|4,48
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,75
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|
|Yarım
|909
|932
|4,76
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,61
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|0,36
|