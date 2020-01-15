***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Spk Başvurusu ile ilgiliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 101.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 08.01.2020Ek Açıklamalar08/01/2020 tarihi itibariyle İhraç başvurusuna ilişkin evraklar Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812850BIST