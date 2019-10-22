***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
22.10.2019 16:48
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Sümer Varlık Yönetim A.Ş. ve ‘Tahvil İhracı Nakit Akımlarının' periyodik gözden geçirme sürecinde Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ‘A- (Trk)' ve ‘A-1 (Trk)' olarak teyit etti, notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil' olarak belirledi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794247
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