***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/10/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating firması tarafından şirketimiz hakkında hazırlanan 22/10/2019 tarihli kredi derecelendirme raporunda yer alan Uluslararası Yabancı Para ve Türk Parası Notları yeniden belirlenerek, teyit edilen diğer notlarıyla birlikte ekte sunulmuştur.Bu şekilde yeniden belirlenen derecelendirme notları, klasik not indirimi değil, global notlar ile ulusal notların konjonktüre uyumlulaştırma kapsamında metodolojik olarak yeniden eşleştirilmesidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799945BIST