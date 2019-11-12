***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.11.2019 tarihli TRFSUVY22014 ISIN kodlu bono ihracı iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798507BIST