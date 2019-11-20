***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSUVY22014 Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 75.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.02.2020Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,65Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUVY22014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 20.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 20.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 20.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.797.000İhraç Fiyatı 0,95512Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarAlternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara 98 gün vadeli TRFSUVY22014 ISIN kodlu : 20.797.000,-TL tutarlı iskontolu finansman bonosu ihracı gerçekleşmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 20 Kasım 2019 , itfa tarihi 26 Şubat 2020'dirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799800BIST