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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.12.2019 16:13
GÜNCEL HABERLER


İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 75.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,93
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUVYA1919
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi 12.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 13.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.310.900
İhraç Fiyatı 0,87242
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.12.2019
Kayıt Tarihi 04.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.12.2019
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli TRFSUVYA1919 ISIN Kodlu: 23.310.900,- TL tutarlı iskontolu finansman bonosu itfa işlemi gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802032


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 47,22 20.398.828 % 19,97  
SMART 11,96 117.841.859 % 19,96  
FONET 8,00 86.569.855 % 19,94  
KFEIN 13,67 245.329.648 % 19,91  
DERAS 4,77 40.559.577 % 19,85  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5429 7,5808 % 0,40  
Frank 5,7942 5,8291 % 0,04  
Riyal 1,5296 1,5372 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.476 1.476 1,29  
Altın Gr. 273 273 0,14  
Cumhuriyet 1.806 1.833 -1,00  
Tam 1.798 1.843 -3,40  
Yarım 869 891 -1,64  
Çeyrek 436 446 -0,83  
Gümüş.Ons 16,89 16,91 0,04  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 0,01  
B. Petrol 63,84 63,84 0,84  
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