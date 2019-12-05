***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSUVY62010 ısın kodlu bono ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 75.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 05.06.2020Vade (Gün Sayısı) 183Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,85Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,83Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUVY62010Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 05.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 05.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 05.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.892.100İhraç Fiyatı 0,90949Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.06.2020Kayıt Tarihi 04.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.06.2020Ek AçıklamalarŞeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara 183 gün vadeli TRFSUVY62010 ISIN kodlu : 10.892.100,-TL tutarlı iskontolu finansman bonosu ihracı gerçekleşmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 05 Aralık 2019 , itfa tarihi 05 Haziran 2020'dirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802040BIST