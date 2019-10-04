***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CD. NO:124 ÖZSEZEN İŞ MERKEZİ B BLOK K:1-2-3 ŞİŞLİ İSTANBULİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CD. NO:124 ÖZSEZEN İŞ MERKEZİ B BLOK K:1-2-3 ŞİŞLİ İSTANBUL 212 217 6900 212 217 6904Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoGülçin Kocaman Mali ve İdari İşler Müdürü 212 217 6960 gulcin.kocaman@sumervarlik.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790146BIST