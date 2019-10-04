***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.10.2019 10:56
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CD. NO:124 ÖZSEZEN İŞ MERKEZİ B BLOK K:1-2-3 ŞİŞLİ İSTANBUL
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CD. NO:124 ÖZSEZEN İŞ MERKEZİ B BLOK K:1-2-3 ŞİŞLİ İSTANBUL 212 217 6900 212 217 6904
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gülçin Kocaman Mali ve İdari İşler Müdürü 212 217 6960 gulcin.kocaman@sumervarlik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790146
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