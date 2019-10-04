GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.10.2019 10:56
GÜNCEL HABERLER

***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CD. NO:124 ÖZSEZEN İŞ MERKEZİ B BLOK K:1-2-3 ŞİŞLİ İSTANBUL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CD. NO:124 ÖZSEZEN İŞ MERKEZİ B BLOK K:1-2-3 ŞİŞLİ İSTANBUL 212 217 6900 212 217 6904

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gülçin Kocaman Mali ve İdari İşler Müdürü 212 217 6960 gulcin.kocaman@sumervarlik.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790146


BIST



BIST USD EURO ALTIN
11:30103.364
Değişim :  0,56% |  579,97
Açılış :  103.177  
Önceki Kapanış :  102.784  
En Yüksek
103.516 En Düşük
102.824
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru