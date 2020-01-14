***SNGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
14.01.2020 19:30
***SNGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda
a) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 15.01.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına,,
Sıra no Adı Soyadı MKK Sicil No
1 AYDIN UZUNER 30592452
2 AYKUT KURŞUNLU 38596727
3 ERSİN FAZLIOĞLU 28194243
4 GÖKHAN ÖZEL 34320588
5 MURAT KÖYMEN 21766745
6 SERHAT ATEŞCİDİR 28868523
7 ŞAHİN YILDIRIM 33133777
b) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 15.01.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere SNGYO pay piyasasında 6 ay süre ile
- Brüt takas uygulanmasına,
- Kredili işlem ve açığa satış yasağı uygulanmasına,
- Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına
karar verilmiştir.
Karar 2020/5 sayılı SPK Bülteni'nde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812563
BIST