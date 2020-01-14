***SNGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***SNGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [SNGYO]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucundaa) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 15.01.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına,,Sıra no Adı Soyadı MKK Sicil No1 AYDIN UZUNER 305924522 AYKUT KURŞUNLU 385967273 ERSİN FAZLIOĞLU 281942434 GÖKHAN ÖZEL 343205885 MURAT KÖYMEN 217667456 SERHAT ATEŞCİDİR 288685237 ŞAHİN YILDIRIM 33133777b) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 15.01.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere SNGYO pay piyasasında 6 ay süre ile- Brüt takas uygulanmasına,- Kredili işlem ve açığa satış yasağı uygulanmasına,- Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasınakarar verilmiştir.Karar 2020/5 sayılı SPK Bülteni'nde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812563BIST