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***SNGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

14.01.2020 19:30
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***SNGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda
a) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 15.01.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına,,
Sıra no Adı Soyadı MKK Sicil No
1 AYDIN UZUNER 30592452
2 AYKUT KURŞUNLU  38596727
3 ERSİN FAZLIOĞLU 28194243
4 GÖKHAN ÖZEL 34320588 
5 MURAT KÖYMEN  21766745
6 SERHAT ATEŞCİDİR 28868523
7 ŞAHİN YILDIRIM  33133777 
b) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 15.01.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere SNGYO pay piyasasında 6 ay süre ile  
- Brüt takas uygulanmasına,
 - Kredili işlem ve açığa satış yasağı uygulanmasına,
- Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına 
karar verilmiştir. 
Karar 2020/5 sayılı SPK Bülteni'nde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812563


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QNBFL 172,50 914.387 % 15,00  
BURVA 15,50 1.394.780 % 14,73  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6388 7,6771 % 0,55  
Frank 6,0570 6,0935 % 0,69  
Riyal 1,5628 1,5706 % 0,29  
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