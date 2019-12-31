***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.12.2019 19:27
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli, Ümraniye İlçesi Gökorman Projesi Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
27.12.2019
Açıklamalar
İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu Mahallesi 6785 ve 7392 parsellerde yer alan Gökorman Projesine ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806242
BIST
18:05114.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -329,01
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
18:055,9517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 5,9510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9522
En Düşük
5,9419
18:056,6802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6902
En Düşük
6,6569
18:05291,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,28
|Açılış
|: 291,01
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,79
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|22,08
|139.093.661
|% 19,93
|
|IHGZT
|6,81
|18.117.627
|% 19,89
|
|IHEVA
|3,13
|6.730.621
|% 15,93
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|ADBGR
|7,13
|33.286.103
|% 14,45
|
|KLGYO
|3,79
|161.169.758
|% -19,87
|
|EGCEY
|0,39
|112.239
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|170.883
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,96
|22.162.439
|% -8,64
|
|EGCYO
|0,32
|62.820
|% -8,57
|
|THYAO
|14,46
|1.273.119.506
|% 1,05
|
|ASELS
|20,94
|761.233.949
|% 2,25
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 1,87
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 1,15
|
|HALKB
|5,91
|375.693.691
|% -0,34
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 1,15
|
|IHLGM
|1,20
|212.456.969
|% -1,64
|
|ALBRK
|1,53
|245.824.987
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,46
|225.676.002
|% -0,68
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8593
|7,8987
|% 1,14
|
|Frank
|6,1286
|6,1655
|% 0,26
|
|Riyal
|1,5817
|1,5897
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.520
|1.521
|5,49
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,28
|
|Cumhuriyet
|1.926
|1.955
|10,00
|
|Tam
|1.919
|1.967
|11,60
|
|Yarım
|928
|951
|5,62
|
|Çeyrek
|465
|476
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,90
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,22
|66,22
|-0,43
|
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17:58XU030
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