***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAvrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiBursa İli, Osmangazi İlçesi'nde Yer Alan 153 Adet Bağımsız Bölüm ve 6 Adet Arsa Gayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi02.01.2020AçıklamalarBursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesinde yer alan 153 adet bağımsız bölüm, 301 ada 20-21-25 ve 26 parsel, 302 ada 5 ve 8 parsellere ait 6 adet arsaya ilişkin"Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809454BIST