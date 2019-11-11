***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI187.128.672 -372.663.286Dönem Karı (Zararı)46.735.467 -533.687.795Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler136.204.203 180.302.771Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.588.954 3.876.717Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler394.621 -92.352.677Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler394.621 -95.417.669Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 3.064.992Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 -268.143Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.118.458 34.045.917Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler367.959.028 518.512.213Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-236.922.762 -26.627.304Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler504.021 -26.627.304Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-237.426.783 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-934.096 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 -256.883.952İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.186.351 -19.009.398Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler268.355.496 -3.259.968Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler4 -160.211.597 -486.155.770Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-8.566.151 -75.959.874Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.109.553 85.757.308Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-54.093.383 442.384.449İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.188.461 18.224.457Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)31.627.508Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-13.403.051Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları189.126.021 -372.394.422Alınan Temettüler0 268.143Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.997.349 -537.007YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-420.378 -659.983.705Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri61.241 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-712.943 2.401.693Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları231.324 -664.710.089Alınan Temettüler0 2.324.691FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-142.528.281 1.033.218.260Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri487.928.041 1.173.171.449Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-624.398.424 -105.907.273Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-6.057.898 0Ödenen Faiz0 -34.045.916YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.180.013 571.269NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.180.013 571.269DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.466.916 37.667.985DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ52.646.929 38.239.254Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler600.000.000 252.561.921 71.608.628 -5.664.156 62.419.923 -379.615 119.399.365 -9.109.526 -242.915.898 847.920.642 0 847.920.642Transferler0 0 0 0 0 0 0 -242.915.898 242.915.898 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 26.369.713 0 0 -533.687.795 -507.318.082 0 -507.318.082Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi273.193.432 -39.673.057 -441.147.737 0 0 0 -10.543.992 10.543.993 0 -207.627.361 0 -207.627.361Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 -40.000.000 0 -40.000.000 0 -40.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 -75.626.303 0 0 0 0 0 -75.626.303 0 -75.626.303Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -369.539.109 -81.290.459 62.419.923 25.990.098 108.855.373 -281.481.431 -533.687.795 17.348.896 0 17.348.896Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -281.481.420 -196.882.437 350.563.705 0 350.563.705Transferler0 0 0 0 0 0 0 -196.882.437 196.882.437 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.641.133 0 0 46.735.467 44.094.334 0 44.094.334Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -3.777.969 108.855.373 -478.363.868 46.735.467 394.658.039 0 394.658.039Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri52.646.929 8.466.916Ticari Alacaklar453.673.505 737.958.154İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar341.010.600 561.240.330İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar112.662.905 176.717.824Diğer Alacaklar26.242.027 19.879.767İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5.200 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar26.236.827 19.879.767Stoklar3 1.950.057.305 1.527.630.775Peşin Ödenmiş Giderler3 250.015.436 239.216.597İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler21.106.074 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler228.909.362 239.216.597Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 41.224Diğer Dönen Varlıklar152.606.810 126.296.539ARA TOPLAM2.885.242.012 2.659.489.972TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.885.242.012 2.659.489.972DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar73.515.835 57.586.681İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar68.745.828 53.297.454İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.770.007 4.289.227Diğer Alacaklar983.027 982.715İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar983.027 982.715Stoklar3 609.646.956 958.264.151Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13.569.116 12.635.020Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5 1.614.779.433 1.291.181.712Maddi Duran Varlıklar4 18.637.679 21.513.690Kullanım Hakkı Varlıkları21.604.373 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar4 882.158 943.399Peşin Ödenmiş Giderler3 115.483 2.348.171Diğer Duran Varlıklar0 15.230.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.353.734.060 2.360.685.539TOPLAM VARLIKLAR5.238.976.072 5.020.175.511KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3 1.424.266.376 1.125.843.568İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları104.425.489 113.288.765İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.319.840.887 1.012.554.803Ticari Borçlar137.593.996 159.703.547İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.586.190 6.312.940İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar134.007.806 153.390.607Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.430.545 3.688.126Diğer Borçlar24.499.031 32.945.063İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14.910.595 32.881.200İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.588.436 63.863Türev Araçlar504.021 3.544.958Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar504.021 3.544.958Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 617.972.945 67.470.553Kısa Vadeli Karşılıklar2.706.605 2.657.131Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.706.605 2.657.131Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.151.072 2.621.805İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.151.072 2.621.805ARA TOPLAM2.214.124.591 1.398.474.751TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.214.124.591 1.398.474.751UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3 2.087.053.824 2.130.265.153İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar171.184.918 195.485.995İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.915.868.906 1.934.779.158Diğer Borçlar42.382.937 35.302.492İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar42.382.937 35.302.492Türev Araçlar0 2.512.940Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 2.512.940Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 497.198.353 1.101.794.128Uzun Vadeli Karşılıklar3.558.328 1.262.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.558.328 1.262.342TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.630.193.442 3.271.137.055TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.844.318.033 4.669.611.806ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar394.658.039 350.563.705Ödenmiş Sermaye873.193.432 873.193.432Sermaye Düzeltme Farkları212.888.864 212.888.864Birleşme Denkleştirme Hesabı-417.611.352 -417.611.352Geri Alınmış Paylar (-)-81.290.459 -81.290.459Paylara İlişkin Primler (İskontolar)62.419.923 62.419.923Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi71.608.628 71.608.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.777.969 -1.136.836Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.777.969 -1.136.836Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.777.969 -1.136.836Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler108.855.373 108.855.373Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-478.363.868 -281.481.431Net Dönem Karı veya Zararı46.735.467 -196.882.437TOPLAM ÖZKAYNAKLAR394.658.039 350.563.705TOPLAM KAYNAKLAR5.238.976.072 5.020.175.511Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat782.480.911 213.318.504 199.539.417 140.457.118Satışların Maliyeti-486.164.370 -192.315.575 -193.102.569 -150.828.145TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)296.316.541 21.002.929 6.436.848 -10.371.027BRÜT KAR (ZARAR)296.316.541 21.002.929 6.436.848 -10.371.027Genel Yönetim Giderleri-28.118.045 -43.632.092 -6.668.910 -15.006.150Pazarlama Giderleri-42.690.318 -58.132.351 -14.956.722 -14.511.320Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler79.916.479 242.031.385 -32.972.278 160.130.496Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-27.244.741 -15.774.998 54.819.827 41.839.775Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 189.337.772 0 27.178.828ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)278.179.916 334.832.645 6.658.765 189.260.602Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 2.699.691 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar934.096 0 -547.240 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)279.114.012 337.532.336 6.111.525 189.260.602Finansman Gelirleri5.553.979 26.895.447 1.734.825 -39.811Finansman Giderleri-237.932.524 -898.115.578 73.327.732 -580.464.658SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)46.735.467 -533.687.795 81.174.082 -391.243.867SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)46.735.467 -533.687.795 81.174.082 -391.243.867DÖNEM KARI (ZARARI)46.735.467 -533.687.795 81.174.082 -391.243.867Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları46.735.467 -533.687.795 81.174.082 -391.243.867Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 0,05350000 -0,61120000 0,09300000 -0,44810000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.641.133 26.369.713 -2.369.078 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.641.133 26.369.713 -2.369.078 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.641.133 26.369.713 -2.369.078 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.094.334 -507.318.082 78.805.004 -391.243.867Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları44.094.334 -507.318.082 78.805.004 -391.243.867http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798379BIST