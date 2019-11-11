***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 23:20
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
187.128.672 -372.663.286
Dönem Karı (Zararı)
46.735.467 -533.687.795
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
136.204.203 180.302.771
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.588.954 3.876.717
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
394.621 -92.352.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
394.621 -95.417.669
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.064.992
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 -268.143
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.118.458 34.045.917
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
367.959.028 518.512.213
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-236.922.762 -26.627.304
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
504.021 -26.627.304
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-237.426.783 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-934.096 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -256.883.952
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.186.351 -19.009.398
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
268.355.496 -3.259.968
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4 -160.211.597 -486.155.770
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.566.151 -75.959.874
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.109.553 85.757.308
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-54.093.383 442.384.449
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.188.461 18.224.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
31.627.508
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-13.403.051
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
189.126.021 -372.394.422
Alınan Temettüler
0 268.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.997.349 -537.007
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-420.378 -659.983.705
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
61.241 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-712.943 2.401.693
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
231.324 -664.710.089
Alınan Temettüler
0 2.324.691
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-142.528.281 1.033.218.260
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
487.928.041 1.173.171.449
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-624.398.424 -105.907.273
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-6.057.898 0
Ödenen Faiz
0 -34.045.916
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.180.013 571.269
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.180.013 571.269
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.466.916 37.667.985
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.646.929 38.239.254
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 252.561.921 71.608.628 -5.664.156 62.419.923 -379.615 119.399.365 -9.109.526 -242.915.898 847.920.642 0 847.920.642
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -242.915.898 242.915.898 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 26.369.713 0 0 -533.687.795 -507.318.082 0 -507.318.082
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
273.193.432 -39.673.057 -441.147.737 0 0 0 -10.543.992 10.543.993 0 -207.627.361 0 -207.627.361
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 -40.000.000 0 -40.000.000 0 -40.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 -75.626.303 0 0 0 0 0 -75.626.303 0 -75.626.303
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -369.539.109 -81.290.459 62.419.923 25.990.098 108.855.373 -281.481.431 -533.687.795 17.348.896 0 17.348.896
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -281.481.420 -196.882.437 350.563.705 0 350.563.705
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -196.882.437 196.882.437 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.641.133 0 0 46.735.467 44.094.334 0 44.094.334
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -3.777.969 108.855.373 -478.363.868 46.735.467 394.658.039 0 394.658.039
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
52.646.929 8.466.916
Ticari Alacaklar
453.673.505 737.958.154
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
341.010.600 561.240.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
112.662.905 176.717.824
Diğer Alacaklar
26.242.027 19.879.767
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.200 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.236.827 19.879.767
Stoklar
3 1.950.057.305 1.527.630.775
Peşin Ödenmiş Giderler
3 250.015.436 239.216.597
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21.106.074 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
228.909.362 239.216.597
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 41.224
Diğer Dönen Varlıklar
152.606.810 126.296.539
ARA TOPLAM
2.885.242.012 2.659.489.972
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.885.242.012 2.659.489.972
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
73.515.835 57.586.681
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
68.745.828 53.297.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.770.007 4.289.227
Diğer Alacaklar
983.027 982.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
983.027 982.715
Stoklar
3 609.646.956 958.264.151
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13.569.116 12.635.020
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 1.614.779.433 1.291.181.712
Maddi Duran Varlıklar
4 18.637.679 21.513.690
Kullanım Hakkı Varlıkları
21.604.373 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 882.158 943.399
Peşin Ödenmiş Giderler
3 115.483 2.348.171
Diğer Duran Varlıklar
0 15.230.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.353.734.060 2.360.685.539
TOPLAM VARLIKLAR
5.238.976.072 5.020.175.511
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 1.424.266.376 1.125.843.568
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
104.425.489 113.288.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.319.840.887 1.012.554.803
Ticari Borçlar
137.593.996 159.703.547
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.586.190 6.312.940
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
134.007.806 153.390.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.430.545 3.688.126
Diğer Borçlar
24.499.031 32.945.063
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14.910.595 32.881.200
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.588.436 63.863
Türev Araçlar
504.021 3.544.958
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
504.021 3.544.958
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 617.972.945 67.470.553
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.706.605 2.657.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.706.605 2.657.131
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.151.072 2.621.805
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.151.072 2.621.805
ARA TOPLAM
2.214.124.591 1.398.474.751
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.214.124.591 1.398.474.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 2.087.053.824 2.130.265.153
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
171.184.918 195.485.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.915.868.906 1.934.779.158
Diğer Borçlar
42.382.937 35.302.492
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
42.382.937 35.302.492
Türev Araçlar
0 2.512.940
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 2.512.940
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 497.198.353 1.101.794.128
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.558.328 1.262.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.558.328 1.262.342
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.630.193.442 3.271.137.055
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.844.318.033 4.669.611.806
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
394.658.039 350.563.705
Ödenmiş Sermaye
873.193.432 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-81.290.459 -81.290.459
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.419.923 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.777.969 -1.136.836
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.777.969 -1.136.836
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.777.969 -1.136.836
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
108.855.373 108.855.373
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-478.363.868 -281.481.431
Net Dönem Karı veya Zararı
46.735.467 -196.882.437
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
394.658.039 350.563.705
TOPLAM KAYNAKLAR
5.238.976.072 5.020.175.511
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
782.480.911 213.318.504 199.539.417 140.457.118
Satışların Maliyeti
-486.164.370 -192.315.575 -193.102.569 -150.828.145
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
296.316.541 21.002.929 6.436.848 -10.371.027
BRÜT KAR (ZARAR)
296.316.541 21.002.929 6.436.848 -10.371.027
Genel Yönetim Giderleri
-28.118.045 -43.632.092 -6.668.910 -15.006.150
Pazarlama Giderleri
-42.690.318 -58.132.351 -14.956.722 -14.511.320
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
79.916.479 242.031.385 -32.972.278 160.130.496
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-27.244.741 -15.774.998 54.819.827 41.839.775
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 189.337.772 0 27.178.828
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
278.179.916 334.832.645 6.658.765 189.260.602
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 2.699.691 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
934.096 0 -547.240 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
279.114.012 337.532.336 6.111.525 189.260.602
Finansman Gelirleri
5.553.979 26.895.447 1.734.825 -39.811
Finansman Giderleri
-237.932.524 -898.115.578 73.327.732 -580.464.658
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.735.467 -533.687.795 81.174.082 -391.243.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.735.467 -533.687.795 81.174.082 -391.243.867
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.735.467 -533.687.795 81.174.082 -391.243.867
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
46.735.467 -533.687.795 81.174.082 -391.243.867
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 0,05350000 -0,61120000 0,09300000 -0,44810000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.641.133 26.369.713 -2.369.078 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.641.133 26.369.713 -2.369.078 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.641.133 26.369.713 -2.369.078 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.094.334 -507.318.082 78.805.004 -391.243.867
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
44.094.334 -507.318.082 78.805.004 -391.243.867
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798379
BIST