***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler600.000.000 252.561.921 71.608.628 -5.664.156 62.419.923 -379.615 119.399.365 -10.948.357 -242.615.040 846.382.669 0 846.382.669Transferler0 0 0 0 0 0 0 -242.615.040 242.615.040 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 26.369.713 0 0 -533.597.621 -507.227.908 0 -507.227.908Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi273.193.432 -39.673.057 -441.147.737 0 0 0 -10.543.992 10.543.993 0 -207.627.361 0 -207.627.361Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 -40.000.000 0 -40.000.000 0 -40.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 -75.626.303 0 0 0 0 0 -75.626.303 0 -75.626.303Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -369.539.109 -81.290.459 62.419.923 25.990.098 108.855.373 -283.019.404 -533.597.621 15.901.097 0 15.901.097Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -283.019.402 -196.167.747 349.740.424 0 349.740.424Transferler0 0 0 0 0 0 0 -196.167.747 196.167.747 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.641.133 0 0 47.813.433 45.172.300 0 45.172.300Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -3.777.969 108.855.373 -479.187.149 47.813.433 394.912.724 0 394.912.724Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI180.473.012 -371.846.562Dönem Karı (Zararı)47.813.433 -533.597.621Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler136.204.203 180.302.770Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.588.954 3.876.717Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler394.621 -92.352.677Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler394.621 -95.417.669Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 3.064.992Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 -268.143Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.118.458 34.045.917Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler367.959.028 518.512.212Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-236.922.762 -26.627.304Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-237.426.783 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler504.021 -26.627.304Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-934.096 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 -256.883.952İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.550.985 -18.282.848Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler264.191.502 -3.259.968Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler4 -160.664.126 -453.789.343Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-29.210.718 -75.959.874Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.260.667 69.933.259Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-39.705.715 439.569.788İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.901.261 5.223.290Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları182.466.651 -371.577.699Alınan Faiz0 268.144Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.993.639 -537.007YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-420.376 -660.752.189Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri61.241 1.633.209Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-712.941 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları231.324 -664.710.089Alınan Temettüler0 2.324.691FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-140.334.121 1.033.218.260Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri490.122.201 1.173.171.449Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-624.398.424 -105.907.272Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-6.057.898 0Ödenen Faiz0 -34.045.917YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.718.515 619.509NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.718.515 619.509DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.001.399 37.020.205DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.719.914 37.639.714Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri47.719.914 8.001.399Ticari Alacaklar486.554.026 766.674.682İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar369.571.211 590.623.817İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar116.982.815 176.050.865Diğer Alacaklar26.296.054 19.934.370İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5.200 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar26.290.854 19.934.370Stoklar3 1.943.131.873 1.520.174.989Peşin Ödenmiş Giderler3 233.606.237 202.162.831İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler21.106.074 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler212.500.163 202.162.831Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 41.224Diğer Dönen Varlıklar147.780.505 121.859.857ARA TOPLAM2.885.088.609 2.638.849.352TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.885.088.609 2.638.849.352DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar72.574.018 72.496.193Ticari Alacaklar73.515.836 57.586.681İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar68.745.829 53.297.454İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.770.007 4.289.227Diğer Alacaklar981.791 982.319İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar981.791 982.319Stoklar3 534.954.699 883.649.719Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13.569.116 12.635.020Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5 1.614.779.433 1.291.181.712Maddi Duran Varlıklar4 19.437.422 22.313.433Kullanım Hakkı Varlıkları21.604.373 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar4 882.158 943.399Peşin Ödenmiş Giderler115.483 2.348.171Diğer Duran Varlıklar0 15.230.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.352.414.329 2.359.366.647TOPLAM VARLIKLAR5.237.502.938 4.998.215.999KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3 1.424.266.376 1.123.649.408İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar104.425.489 111.094.605İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.319.840.887 1.012.554.803Ticari Borçlar122.706.518 141.967.185İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.505.328 6.312.940İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar119.201.190 135.654.245Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.411.084 3.664.955Diğer Borçlar24.499.031 32.944.913İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14.910.595 32.881.050İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.588.436 63.863Türev Araçlar504.021 3.544.958Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar504.021 3.544.958Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 616.168.932 67.467.971Kısa Vadeli Karşılıklar2.706.605 2.657.131Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.706.605 2.657.131Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.931.900 2.428.792İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.931.900 2.428.792ARA TOPLAM2.197.194.467 1.378.325.313TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.197.194.467 1.378.325.313UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3 2.087.053.823 2.130.265.153İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar171.184.917 195.485.995İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.915.868.906 1.934.779.158Diğer Borçlar42.382.937 35.302.494İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar42.382.937 35.302.494Türev Araçlar0 2.512.940Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 2.512.940Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 512.400.659 1.100.807.335Uzun Vadeli Karşılıklar3.558.328 1.262.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.558.328 1.262.342TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.645.395.747 3.270.150.264TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.842.590.214 4.648.475.577ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar394.912.724 349.740.422Ödenmiş Sermaye873.193.432 873.193.432Sermaye Düzeltme Farkları212.888.864 212.888.864Birleşme Denkleştirme Hesabı-417.611.352 -417.611.352Geri Alınmış Paylar (-)-81.290.459 -81.290.459Paylara İlişkin Primler (İskontolar)62.419.923 62.419.923Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi71.608.628 71.608.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.777.969 -1.136.836Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.777.969 -1.136.836Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler108.855.373 108.855.373Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-479.187.149 -283.019.404Net Dönem Karı veya Zararı47.813.433 -196.167.747TOPLAM ÖZKAYNAKLAR394.912.724 349.740.422TOPLAM KAYNAKLAR5.237.502.938 4.998.215.999Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat767.978.692 213.318.504 185.618.381 140.457.118Satışların Maliyeti-471.668.788 -192.315.575 -179.182.831 -150.828.145TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)296.309.904 21.002.929 6.435.550 -10.371.027BRÜT KAR (ZARAR)296.309.904 21.002.929 6.435.550 -10.371.027Genel Yönetim Giderleri-28.042.056 -43.349.488 -6.645.135 -15.006.150Pazarlama Giderleri-42.251.451 -58.118.299 -14.827.268 -14.511.320Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler80.542.354 241.759.698 -32.972.069 160.130.496Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-27.303.609 -15.709.793 54.806.128 41.839.775Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 189.337.772 0 27.178.828ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)279.255.142 334.922.819 6.797.206 189.260.602Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 2.699.691 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar934.096 0 -547.240 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)280.189.238 337.622.510 6.249.966 189.260.602Finansman Gelirleri5.553.979 26.895.447 1.734.822 -39.811Finansman Giderleri-237.929.784 -898.115.578 73.327.807 -580.464.658SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.813.433 -533.597.621 81.312.595 -391.243.867SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)47.813.433 -533.597.621 81.312.595 -391.243.867DÖNEM KARI (ZARARI)47.813.433 -533.597.621 81.312.595 -391.243.867Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları47.813.433 -533.597.621 81.312.595 -391.243.867Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 0,54800000 -0,61110000 0,09310000 -0,44810000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.641.133 26.369.713 -2.369.078 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.641.133 26.369.713 -2.369.078 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.641.133 26.369.713 -2.369.078 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.172.300 -507.227.908 78.943.517 -391.243.867Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları45.172.300 -507.227.908 78.943.517 -391.243.867http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798380BIST