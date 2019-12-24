***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
24.12.2019 19:45
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz ortaklarından Sayın Berrin Çelik Ercivelek'in şirketimizde bulunan hisseleri ile ilgili yapmış olduğu işlemler aşağıda yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/12/2019 1.762.009 -1.762.009 1.762.009 0 % 0,2 % 0,2 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805070
BIST
18:05113.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 323,80
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.166
18:055,9333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0074
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9442
En Düşük
5,9283
18:056,5951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5988
En Düşük
6,5743
18:05288,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 1,87
|Açılış
|: 288,40
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
288,83
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,38
|147.613.895
|% 20,00
|
|SMART
|11,35
|214.627.298
|% 19,98
|
|QNBFB
|43,24
|15.298.314
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.312.776
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|119.314
|% 14,93
|
|GLBMD
|1,85
|1.189.060
|% -13,15
|
|IHLAS
|0,85
|138.901.061
|% -5,56
|
|CLEBI
|107,30
|4.282.773
|% -5,46
|
|MTRYO
|7,00
|204.251
|% -5,41
|
|IHYAY
|0,91
|24.256.687
|% -5,21
|
|ISFIN
|3,95
|941.473.489
|% 12,54
|
|THYAO
|13,96
|636.460.028
|% -0,07
|
|ASELS
|19,67
|511.912.433
|% -0,15
|
|SISE
|5,30
|366.406.054
|% -1,30
|
|PETKM
|3,73
|296.938.741
|% -0,27
|
|ISFIN
|3,95
|941.473.489
|% 12,54
|
|IHLAS
|0,85
|138.901.061
|% -5,56
|
|IHLGM
|1,10
|128.674.119
|% -2,65
|
|ALBRK
|1,44
|145.946.481
|% -2,04
|
|ODAS
|2,17
|204.477.446
|% 4,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6954
|7,7340
|% 0,32
|
|Frank
|6,0249
|6,0612
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5763
|1,5842
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|11,10
|
|Altın Gr.
|288
|288
|1,84
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|67,91
|67,91
|0,71
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58KLGYO
Yüzde 20.00 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 892, 424 adet işlem
-
17:57SMART
Yüzde 17.97 oranında artışla 11.16 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 921, 906 adet işlem
-
17:56BRISA
Yüzde 4.07 oranında artışla 8.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 099, 800 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 503, 44 artarak (% 0.37 ) 137, 807
-
17:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KLGYO, SMART