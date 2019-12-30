***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAVNİ ÇELİK ÇEKVA (Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı)Başkanı İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Sinpaş Holding ve Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı Kat Turizm Gayrimenkul Yatırımları ve İşleme Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamuya yararlı Boğaziçi Vakfı kurucu üyesi 52.61 AAHMET ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği Boğaziçi Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği Alaca Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcılığı Fenerbahçe Spor Kulubü Kongre Üyeliği 4.55 A Bağımsız Üye DeğilMEHMET ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Mikron's Mikronize Mineral Endüstrisi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğü Meç Enerji Sistemleri Makine Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.Genel Müdürlüğü Uzman Enerji Sistemleri Makine Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Genel Müdürlüğü GYY Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğü Yapımek Yapı Mekanik ve Otomasyon Endüstrisi Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Üyeliği, Paşabahçe Denizcilik Turizm ve İnşaat Tic.Ltd.Şti. Genel Müdürlüğü İTO 49. Komite Başkanlığı İstanbul Havacılık Kulübü Üyeliği Kandilli Kulübü Üyeliği Boğaziçi Vakfı Kurucu Üyeliği ÇEKVA (Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı) Üyeliği A Bağımsız Üye DeğilMAHMUT SEFA ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sinpaş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Servet GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü Batı Ege Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Oswe Real Estate Gmbh Genel Müdürlüğü Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Arı Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği A Bağımsız Üye DeğilBEKİR UZUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat B Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıHAMDİ TOPÇU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici B Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805953BIST