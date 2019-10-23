***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
23.10.2019 16:24
***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/10/2019
Karar Sayısı
804
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR NUMARASI : 804
KARAR TARİHİ : 23.10.2019
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
TOPLANTIYA KATILANLAR : Rezzan TOPAL
Özgül ÇEVİK
Halit TOPÇU
TOPLANTI GÜNDEMİ :Sorumluluk Beyanı
KARAR :Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sayın Rezzan TOPAL Başkanlığında Şirket merkezinde toplanıp, aşağıdaki karar alınmıştır.
a) 30/09/2019 Dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu tarafımızca incelendi,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablolar işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıtmaktadır.
Rezzan TOPAL Halit TOPÇU Özgül ÇEVİK
Yön.Krl.Bşk. Yön.Krl.Üye Yön.Krl.Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794375
BIST