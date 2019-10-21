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***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması

21.10.2019 19:06
GÜNCEL HABERLER

***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması )

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Türkçe
Şirketin Uyarılması

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Açıklamalar

Borsamız tarafından Payları Ana Pazar'da işlem görmekte olan Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak,
 
I.    Şirketin vadesi geçmiş finansal, kamu ve ticari borcu olması ile aleyhine başlatılmış hukuki takibat bulunması nedenleriyle Kotasyon Yönergesinin 35/1-d maddesi çerçevesinde uyarılmasına,
II.       Şirketin,
-          Duran varlıklarının önemli bir kısmının ve kira sözleşmesinin ilişkili taraf Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.'ye (Senkron Bina) satış ve devri,
-          28 personelinin Senkron Bina'ya devredildiğine ilişkin 02/01/2019 tarihli yönetim kurulu kararı,
-          Finansal borçları nedeniyle başlatılan icra takibi
konularında özel durum açıklaması yapılmaması veya gecikmeli olarak yapılması nedenleriyle Kotasyon Yönergesinin 23. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında uyarılmasına, bu uyarının Kotasyon Yönergesinin "Kotta Kalma Şartları" başlıklı 32. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında birinci uyarı olarak değerlendirilmesine
                
karar verilmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794162


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