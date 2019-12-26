***SNKRN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
26.12.2019 19:32
***SNKRN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
a) Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlı "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,
Adı Soyadı MKK Sicil No
Halil İbrahim İNAN 41320382
Mesut İNAN 40345951
Erdi KOŞUCU 28783823
Bahadır KARLIDAĞ 12353931
Selim SERTİŞ 23047879
b) Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2, 5/3 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine
Adı Soyadı MKK Sicil No
Halil İbrahim İNAN 41320382
Mesut İNAN 40345951
Erdi KOŞUCU 28783823
Axenia KARLIDAĞ 13599848
Bahadır KARLIDAĞ 12353931
Selim SERTİŞ 23047879
karar verilmiştir.
Karar 2019/71 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805441
BIST
18:05113.653
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|4,38
|147.613.895
|% 20,00
|
|SMART
|11,35
|214.627.298
|% 19,98
|
|QNBFB
|43,24
|15.298.314
|% 15,00
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|QNBFL
|128,30
|1.312.776
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|119.314
|% 14,93
|
|GLBMD
|1,85
|1.189.060
|% -13,15
|
|IHLAS
|0,85
|138.901.061
|% -5,56
|
|CLEBI
|107,30
|4.282.773
|% -5,46
|
|MTRYO
|7,00
|204.251
|% -5,41
|
|IHYAY
|0,91
|24.256.687
|% -5,21
|
|ISFIN
|3,95
|941.473.489
|% 12,54
|
|THYAO
|13,96
|636.460.028
|% -0,07
|
|ASELS
|19,67
|511.912.433
|% -0,15
|
|SISE
|5,30
|366.406.054
|% -1,30
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|PETKM
|3,73
|296.938.741
|% -0,27
|
|ISFIN
|3,95
|941.473.489
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|
|IHLAS
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|138.901.061
|% -5,56
|
|IHLGM
|1,10
|128.674.119
|% -2,65
|
|ALBRK
|1,44
|145.946.481
|% -2,04
|
|ODAS
|2,17
|204.477.446
|% 4,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6972
|7,7359
|% 0,34
|
|Frank
|6,0256
|6,0619
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5766
|1,5845
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.509
|9,47
|
|Altın Gr.
|288
|288
|1,48
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|0,11
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|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,02
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|B. Petrol
|67,81
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