***SNKRN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***SNKRN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [SNKRN]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalara) Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlı "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,Adı Soyadı MKK Sicil NoHalil İbrahim İNAN 41320382Mesut İNAN 40345951Erdi KOŞUCU 28783823Bahadır KARLIDAĞ 12353931Selim SERTİŞ 23047879b) Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2, 5/3 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesineAdı Soyadı MKK Sicil NoHalil İbrahim İNAN 41320382Mesut İNAN 40345951Erdi KOŞUCU 28783823Axenia KARLIDAĞ 13599848Bahadır KARLIDAĞ 12353931Selim SERTİŞ 23047879karar verilmiştir.Karar 2019/71 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805441BIST