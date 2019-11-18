***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme
18.11.2019 23:14
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi ve yeni metnin 04.11.2019 tescil ve 08.11.2019 tarih ve 9947 sayılı TTSG'de yayınlanlanması sebebiyle güncellenen Şirketimiz Esas Sözleşmesi ektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 04/11/2019 08/11/2019 9947
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799562
BIST
18:05106.846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.466,47
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
107.222
En Düşük
105.902
18:055,7391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7483
En Düşük
5,6938
18:056,3555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3894
En Düşük
6,2912
18:05271,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,66
|Açılış
|: 271,55
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,89
En Düşük
268,02
BIST En Aktif Hisseler
|YUNSA
|7,05
|50.683.986
|% 19,90
|
|HURGZ
|1,27
|134.244.870
|% 19,81
|
|BTCIM
|3,26
|38.068.314
|% 15,60
|
|KLNMA
|50,95
|27.563.971
|% 14,91
|
|MTRYO
|1,58
|15.310.961
|% 14,49
|
|METRO
|1,53
|130.097.332
|% -17,30
|
|KLGYO
|2,89
|131.281.528
|% -9,97
|
|CRDFA
|1,93
|11.504.065
|% -8,53
|
|UMPAS
|0,52
|38.097
|% -5,45
|
|ATSYH
|0,96
|49.557
|% -4,00
|
|THYAO
|14,22
|2.337.103.167
|% 3,87
|
|GARAN
|10,14
|651.233.093
|% 1,91
|
|PETKM
|3,71
|422.581.211
|% 1,64
|
|TUPRS
|123,80
|411.471.327
|% 0,41
|
|ASELS
|19,28
|402.243.669
|% 0,84
|
|THYAO
|14,22
|2.337.103.167
|% 3,87
|
|KRDMD
|2,38
|298.126.291
|% 1,71
|
|PETKM
|3,71
|422.581.211
|% 1,64
|
|TSKB
|0,99
|109.800.366
|% 6,45
|
|EKGYO
|1,36
|150.223.389
|% 3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4147
|7,4519
|% 0,35
|
|Frank
|5,7831
|5,8179
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5261
|1,5337
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.473
|1,31
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,68
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|-3,00
|
|Tam
|1.790
|1.835
|-2,77
|
|Yarım
|865
|888
|-1,34
|
|Çeyrek
|434
|444
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,07
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,24
|62,24
|-1,06
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59TRGYO
Yüzde 5.48 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 843, 424 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1458, 13 artarak (% 1.44 ) 102, 724
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, MTRYO, YUNSA, BRMEN, HURGZ
-
17:57
DGGYO, CUSAN, PINSU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
MEMSA, HALKS, KLGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında