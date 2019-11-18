***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi ve yeni metnin 04.11.2019 tescil ve 08.11.2019 tarih ve 9947 sayılı TTSG'de yayınlanlanması sebebiyle güncellenen Şirketimiz Esas Sözleşmesi ektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No3 04/11/2019 08/11/2019 9947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799562BIST