***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/09/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/09/2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıSENKRON BİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHırsız ve yangın alarmları ile benzeri cihazların toptan ticaretiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihYönetim Kurulu'nun 27.09.2019 tarih ve 2019-27 sayılı Finansal Duran Varlık Edinimi kararı gereğiEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1.000.000 TLBeher Payın Alış FiyatıToplam Tutar1.- TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiTaşeron Sözleşmesi ile Şirketimiz adına imalat yapan ilişkili taraf Şirketin tüm paylarının satın alınması suretiyle bağlı ortaklık tesisinin Şirketimiz faaliyetlerine ve karlılığına olumlu etkisi beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSEMİH ERKKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiSemih ERK Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi27/09/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNet aktif değer üzerinden karşılıklı pazarlık usulu ile payların alımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDaha önce ihtiyari olarak düzenlenmesine karar verilen Değerleme Raporu için öngörülen bütçeye uygun teklif alınamayacağının anlaşılması üzerine Değerleme talebinden vazgeçilmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 08.10.2019 tarih ve 2019-28 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında1- 27.09.2019 tarih ve 2019/27 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kararlaştırılan Finansal Duran Varlık satın alma işleminin Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. Maddesi uyarınca İlişkili Taraflarla Gerçekleştirilecek İşlemlerde talep edilen değerleme raporu düzenlenmesi yükümlülüğü için gerekli kriterlerin altında yer almasına rağmen, İlişkili Taraf işlemi niteliği nedeni ile devir işleminden sonra düzenlenecek TFRS uyumlu Mali Tablo Dipnotlarında yer almak üzere, Kurul'ca belirlenen bir Kuruluşa ihtiyari olarak değerleme yaptırılmasına karar verilmişti.2- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bazı Kuruluşlar ile yapılan değerleme teklif görüşmelerinde öngörülen bütçeye uygun teklif alınamayacağının anlaşılması sebebiyle ihtiyari değerleme yaptırılmamasına, teklif alma işleminden vazgeçilmesine, bağlı ortaklık ediniminin Konsolide bazlı TFRS uyumlu mali tablolarda yer almasına ve konuya ilişkin ilgili KAP bildirimlerinin güncellenmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791298BIST