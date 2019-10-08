***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
08.10.2019 13:32
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/09/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/09/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
SENKRON BİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Hırsız ve yangın alarmları ile benzeri cihazların toptan ticareti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Yönetim Kurulu'nun 27.09.2019 tarih ve 2019-27 sayılı Finansal Duran Varlık Edinimi kararı gereği
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
-
Toplam Tutar
1.- TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Taşeron Sözleşmesi ile Şirketimiz adına imalat yapan ilişkili taraf Şirketin tüm paylarının satın alınması suretiyle bağlı ortaklık tesisinin Şirketimiz faaliyetlerine ve karlılığına olumlu etkisi beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
SEMİH ERK
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Semih ERK Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
27/09/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Net aktif değer üzerinden karşılıklı pazarlık usulu ile payların alımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Daha önce ihtiyari olarak düzenlenmesine karar verilen Değerleme Raporu için öngörülen bütçeye uygun teklif alınamayacağının anlaşılması üzerine Değerleme talebinden vazgeçilmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 08.10.2019 tarih ve 2019-28 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
1- 27.09.2019 tarih ve 2019/27 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kararlaştırılan Finansal Duran Varlık satın alma işleminin Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. Maddesi uyarınca İlişkili Taraflarla Gerçekleştirilecek İşlemlerde talep edilen değerleme raporu düzenlenmesi yükümlülüğü için gerekli kriterlerin altında yer almasına rağmen, İlişkili Taraf işlemi niteliği nedeni ile devir işleminden sonra düzenlenecek TFRS uyumlu Mali Tablo Dipnotlarında yer almak üzere, Kurul'ca belirlenen bir Kuruluşa ihtiyari olarak değerleme yaptırılmasına karar verilmişti.
2- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bazı Kuruluşlar ile yapılan değerleme teklif görüşmelerinde öngörülen bütçeye uygun teklif alınamayacağının anlaşılması sebebiyle ihtiyari değerleme yaptırılmamasına, teklif alma işleminden vazgeçilmesine, bağlı ortaklık ediniminin Konsolide bazlı TFRS uyumlu mali tablolarda yer almasına ve konuya ilişkin ilgili KAP bildirimlerinin güncellenmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791298
BIST