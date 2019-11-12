***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
12.11.2019 13:14
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/11/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2019- 30.09.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
NAKİT AKIM TABLOSU
Değişikliğin Nedeni
Önceki dönem olan 30.09.2018 verileri yerine sehven 31.12.2018 verileri girilmiştir.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
* Şirketimizin 11.11.2019 tarihinde yayınlanan sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 2019 (9 Aylık) Ara Dönem Finansal Tablolarımzdan Nakit Akım Tablosu KAP Bildiriminde, önceki dönem olan 30.09.2018 verileri yerine sehven 31.12.2018 verileri girilmiştir.
* Ayrıca Bağımsız Denetim Firmasının görüş kısmında bazı bölümlerde 01 Ocak - 30.Eylül dönemi sehven 01. Ocak - 30 Haziran dönemi ibaresi yer almıştır.
Gerekli düzeltmeler yapılarak KAP yayını gerçekleştirilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımzıla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798448
BIST
16:24104.029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 910,84
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
104.428
En Düşük
103.452
16:245,7708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 5,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7613
16:246,3584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0128
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3511
16:24269,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,59
|Açılış
|: 269,58
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.450.209
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,39
|225.367.668
|% 19,83
|
|DGGYO
|3,48
|32.018.660
|% 17,57
|
|ISBTR
|25.656,50
|436.161
|% 15,00
|
|AKENR
|0,77
|48.596.531
|% 14,93
|
|KLNMA
|39,44
|2.273.361
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,41
|73.089.581
|% -10,87
|
|SELEC
|5,53
|13.995.006
|% -6,27
|
|YATAS
|5,93
|34.573.297
|% -6,02
|
|GEREL
|2,29
|23.346.236
|% -5,37
|
|THYAO
|13,36
|1.948.138.537
|% 2,85
|
|PGSUS
|71,30
|642.433.006
|% 7,87
|
|ASELS
|19,09
|384.037.247
|% 1,65
|
|GARAN
|9,85
|312.900.627
|% 0,82
|
|PETKM
|3,70
|282.826.144
|% 0,82
|
|IEYHO
|0,41
|73.089.581
|% -10,87
|
|OZGYO
|1,39
|225.367.668
|% 19,83
|
|THYAO
|13,36
|1.948.138.537
|% 2,85
|
|CEMAS
|1,20
|113.301.198
|% 9,09
|
|PETKM
|3,70
|282.826.144
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3881
|7,4251
|% -0,14
|
|Frank
|5,7774
|5,8122
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5348
|1,5425
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-1,98
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-11,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|-9,41
|
|Yarım
|863
|885
|-4,55
|
|Çeyrek
|433
|443
|-2,28
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,43
|62,43
|0,25
|