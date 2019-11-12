***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11/11/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2019- 30.09.2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarNAKİT AKIM TABLOSUDeğişikliğin NedeniÖnceki dönem olan 30.09.2018 verileri yerine sehven 31.12.2018 verileri girilmiştir.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.Açıklamalar* Şirketimizin 11.11.2019 tarihinde yayınlanan sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 2019 (9 Aylık) Ara Dönem Finansal Tablolarımzdan Nakit Akım Tablosu KAP Bildiriminde, önceki dönem olan 30.09.2018 verileri yerine sehven 31.12.2018 verileri girilmiştir.* Ayrıca Bağımsız Denetim Firmasının görüş kısmında bazı bölümlerde 01 Ocak - 30.Eylül dönemi sehven 01. Ocak - 30 Haziran dönemi ibaresi yer almıştır.Gerekli düzeltmeler yapılarak KAP yayını gerçekleştirilecektir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımzıla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798448BIST