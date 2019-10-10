***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.10.2019 11:47
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi Hakk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Toplantı nisabının sağlanamaması
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 10.10.2019
Genel Kurul Tarihi 16.10.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.10.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 Pangaltı/Şişli/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2018 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,
7 - Görevden ayrılan Yönetim Kurulu asil ve bağımsız üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların pay sahiplerinin onayına sunulması,
8 - Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması,
9 - Şirket Esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin değiştirilmesinin, Sermaye Piyasası Kurul