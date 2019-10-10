***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi Hakk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Toplantı nisabının sağlanamamasıGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018Karar Tarihi 10.10.2019Genel Kurul Tarihi 16.10.2019Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.10.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 Pangaltı/Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,5 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2018 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,7 - Görevden ayrılan Yönetim Kurulu asil ve bağımsız üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların pay sahiplerinin onayına sunulması,8 - Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması,9 - Şirket Esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin değiştirilmesinin, Sermaye Piyasası Kurul