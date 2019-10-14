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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.10.2019 19:17
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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu'na istifa dilekçesini ileten Fatih KARACANİK'in talebinin değerlendirilmesi sonucu
Şirketimizin 14.10.2019 tarih ve 2019-31  sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fatih KARACANİK'in görevinden ayrılma talebi değerlendirilerek kabul edildi.
Fatih KARACANİK'in görevden ayrılması  ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere  Sayın  Suzan BAYKAL'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca  Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793183


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