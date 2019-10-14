***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'na istifa dilekçesini ileten Fatih KARACANİK'in talebinin değerlendirilmesi sonucuŞirketimizin 14.10.2019 tarih ve 2019-31 sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaYönetim Kurulu Üyesi Sayın Fatih KARACANİK'in görevinden ayrılma talebi değerlendirilerek kabul edildi.Fatih KARACANİK'in görevden ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Suzan BAYKAL'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793183BIST