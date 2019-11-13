***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12.11.2019 tarih ve 35 sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun 01.11.2019 tarih ve E.13838 sayılı yazısı ile Kamuya duyurulması amacıyla tarafımızdan talep edilen TTK madde 376/1 kapsamında Şirketimizin Finansal Yapısının İyileştilmesine İlişkin alınması planlanan tedbirler aşağıdaki şekildedir.1- Şirketimizin çıkarılmış sermayesi olan 7.750.000.- TL'nın mevcut tüm borç tutarları dikkate alınarak belirlenecek yeterli tutarda nakit karşılığı bedelli sermaye artırımı ile yükseltilecektir.Bu amaçla 30.09.2019 tarihli Ara Dönem Konsolide Mali Tabloları hakkında Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu düzenlenmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na izahname taslağı ve ekleri hazırlanarak başvuru yapılması planlanmaktadır.2- Türkiye Bankalar Birliği'nin 08.11.2019 tarihli "Küçük Ölçekli Şirketler İçin Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması" hakkında Kamuoyu duyurusunda açıklanan çerçeve anlaşma metninin VII. Genel Prensipler ve Tarafların Yükümlülükleri başlıklı maddesinin 1-c bölümünde Sermaye Artırımı tavsiyesi, ilgili borçlunun ekonomiye kazandırılmasını teminen gerekli görülen değişiklik olarak yapılabilir yada yapılması ilgili borçludan talep edilebilir açıklaması yer almıştır. Bu çerçevede kredi borcumuz olan Bankalar ile yapılandırma görüşme hazırlıkları başlatılmış olup, görüşmelerde bedelli sermaye artırımı hususunun ilgili Bankalarca talep edileceği hususu açıktır.3- Şirketimizin Banka- Zincir Projeler, Endüstriyel ve Global Projeler, Yurtdışı Projeler ve Kamu projeleri olarak 2020 yılında 21 adet değişik projede iş/teklif hazırlık çalışması sürdürülmektedir. Projelere ait sözleşmelerin imzalanması halinde KAP bildirimleri yapılacaktır.4- Şirketimizin 2019 yılı sonuna kadar kesinleşmiş iş /teklif tutarı 1.429.500.- TL ve 2020 yılı sonuna kadar henüz kesinleşmemiş alınması planlanan iş/teklif tutarı ise yaklaşık 19.000.000 USD (12.11.2019 tarihli USD döviz kuru üzerinden 109.011.788.- TL ) ve 7.050.000.- TL'dir. Söz konusu iş planının uygulanması açısından 2019 yılı sonunda yapılması planlanan bedelli sermaye artırımı dışında ihtiyaç halinde 2020 yılı 2.yarısında ayrıca belirlenecek tutarda bedelli sermaye artırım talebi de gündeme alınabilecektir.5- 12.11.2019 tarihli KAP açıklaması ile Kamuoyuna bildirilen Şirketimizin 30.09.2019 tarihli Konsolide Mali Tablolarında Yer Alan Borçları Hakkındaki Gelişmeler başlıklı açıklamada yer alan borç tutarları incelendiğinde önemli bir bölümünün adli takip konusu edilmediği görülmektedir. Adli takip talep edilen tutarlar ise hukuki itiraz neticesi mahkeme aşamasındadır.Şirketimiz faaliyetleri öngörülen hedefler doğrultusunda devam etmekte olup, faaliyetlerin kesintiye uğramasına sebep olabilecek herhangi bir olumsuz etki bulunmamaktadır.Yukarıdaki açıklamanın KAP sisteminde Kamuoyuna duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798568BIST