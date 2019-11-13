GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.11.2019 09:16
GÜNCEL HABERLER



***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 12.11.2019 tarih ve 35 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.11.2019 tarih ve E.13838 sayılı yazısı ile Kamuya duyurulması amacıyla tarafımızdan talep edilen TTK madde 376/1 kapsamında Şirketimizin Finansal Yapısının İyileştilmesine  İlişkin alınması planlanan tedbirler aşağıdaki şekildedir.
1- Şirketimizin çıkarılmış sermayesi olan 7.750.000.- TL'nın mevcut tüm borç tutarları dikkate alınarak belirlenecek yeterli tutarda nakit karşılığı bedelli sermaye artırımı ile yükseltilecektir.
Bu amaçla 30.09.2019 tarihli Ara Dönem Konsolide Mali Tabloları hakkında Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu düzenlenmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na izahname taslağı ve ekleri hazırlanarak başvuru yapılması planlanmaktadır.
2- Türkiye Bankalar Birliği'nin 08.11.2019 tarihli "Küçük Ölçekli Şirketler İçin Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması" hakkında Kamuoyu duyurusunda açıklanan çerçeve anlaşma metninin VII. Genel Prensipler ve Tarafların Yükümlülükleri başlıklı maddesinin 1-c bölümünde Sermaye Artırımı tavsiyesi, ilgili borçlunun ekonomiye kazandırılmasını teminen gerekli görülen değişiklik olarak yapılabilir yada yapılması ilgili borçludan talep edilebilir açıklaması yer almıştır. Bu çerçevede kredi borcumuz olan Bankalar ile yapılandırma görüşme hazırlıkları başlatılmış olup, görüşmelerde bedelli sermaye artırımı hususunun ilgili Bankalarca talep edileceği hususu açıktır.
3- Şirketimizin Banka- Zincir Projeler, Endüstriyel ve Global Projeler, Yurtdışı Projeler ve Kamu projeleri olarak 2020 yılında 21 adet değişik projede iş/teklif  hazırlık çalışması sürdürülmektedir. Projelere ait sözleşmelerin imzalanması halinde KAP bildirimleri yapılacaktır.
4- Şirketimizin 2019 yılı sonuna kadar kesinleşmiş iş /teklif tutarı 1.429.500.- TL ve 2020 yılı sonuna kadar henüz kesinleşmemiş alınması planlanan iş/teklif tutarı ise yaklaşık 19.000.000 USD (12.11.2019 tarihli USD döviz kuru üzerinden 109.011.788.- TL )  ve 7.050.000.- TL'dir. Söz konusu iş planının uygulanması açısından 2019 yılı sonunda yapılması planlanan bedelli sermaye artırımı dışında ihtiyaç halinde 2020 yılı 2.yarısında ayrıca belirlenecek tutarda bedelli sermaye artırım talebi de gündeme alınabilecektir.
5- 12.11.2019 tarihli KAP açıklaması ile Kamuoyuna bildirilen Şirketimizin 30.09.2019 tarihli Konsolide Mali Tablolarında Yer Alan Borçları Hakkındaki Gelişmeler başlıklı açıklamada yer alan borç tutarları incelendiğinde önemli bir bölümünün adli takip konusu edilmediği görülmektedir. Adli takip talep edilen tutarlar ise hukuki itiraz neticesi mahkeme aşamasındadır.
Şirketimiz faaliyetleri öngörülen hedefler doğrultusunda devam etmekte olup, faaliyetlerin kesintiye uğramasına sebep olabilecek herhangi bir olumsuz etki bulunmamaktadır.
Yukarıdaki açıklamanın KAP sisteminde Kamuoyuna duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798568


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:51104.114
Değişim :  0,14% |  141,42
Açılış :  104.050  
Önceki Kapanış :  103.972  
En Yüksek
104.385 En Düşük
103.682
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 4,40 11.861.614 % 9,73  
RTALB 1,94 7.516.759 % 9,60  
SEYKM 5,39 75 % 7,80  
METAL 1,00 25.935 % 7,53  
GLBMD 1,32 924.005 % 7,32  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3739 7,4109 % -0,41  
Frank 5,7893 5,8242 % -0,11  
Riyal 1,5322 1,5398 % -0,27  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.463 1.463 3,96  
Altın Gr. 270 270 -0,49  
Cumhuriyet 1.797 1.824 3,00  
Tam 1.789 1.834 2,48  
Yarım 865 887 1,20  
Çeyrek 434 444 0,60  
Gümüş.Ons 16,90 16,93 0,10  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 0,00  
B. Petrol 61,66 61,66 -0,40  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru