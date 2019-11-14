***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13.11.2019 tarih ve 2019-36 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında1- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kenan MÜLAYİM'in görevinden ayrılma talebi değerlendirilerek kabul edildi.2- Kenan MÜLAYİM'in görevden ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Hakan YOKUŞ'un Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799007BIST