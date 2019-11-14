***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.11.2019 18:15
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.11.2019 tarih ve 2019-36 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
1- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kenan MÜLAYİM'in görevinden ayrılma talebi değerlendirilerek kabul edildi.
2- Kenan MÜLAYİM'in görevden ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Hakan YOKUŞ'un Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799007
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|PETKM
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|Dolar
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|Sterlin
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|Riyal
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|Alış
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|Altın Ons
|1.470
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|Altın Gr.
|272
|272
|1,71
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|1.834
|7,00
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|Tam
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|1.841
|7,78
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|891
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|Çeyrek
|435
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|Gümüş.Ons
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