***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
23.01.2020 23:37
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun kullanım yerlerine ilişkin Fon Kullanım Raporu ektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814213
BIST
18:05122.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -206,86
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.457
En Düşük
122.188
18:055,9375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0165
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9467
En Düşük
5,9034
18:056,5685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5855
En Düşük
6,5526
18:05298,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,51
|Açılış
|: 298,25
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
299,62
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|38.838.561
|% 20,00
|
|HUBVC
|44,56
|60.699.749
|% 19,98
|
|NATEN
|19,53
|209.397.118
|% 19,96
|
|ULUSE
|31,76
|4.962.051
|% 19,94
|
|SILVR
|3,19
|35.959.507
|% 19,92
|
|QNBFL
|172,80
|26.957
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|584.953
|% -14,94
|
|ISBTR
|38.999,90
|1.587.923
|% -10,60
|
|KENT
|206,90
|13.862.107
|% -7,18
|
|KLNMA
|45,70
|70.217.563
|% -6,89
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% -3,26
|
|GARAN
|12,06
|675.346.685
|% -0,90
|
|HALKB
|6,99
|542.577.657
|% -1,13
|
|PETKM
|4,04
|516.345.519
|% -0,25
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% -2,62
|
|KRSTL
|1,90
|471.503.935
|% 11,76
|
|EKGYO
|1,65
|311.134.064
|% -2,94
|
|ADESE
|2,31
|381.834.732
|% 19,69
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% -2,62
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% -3,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7623
|7,8013
|% 0,12
|
|Frank
|6,0975
|6,1342
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5771
|1,5850
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.563
|3,37
|
|Altın Gr.
|298
|298
|1,43
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,83
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,00
|
|B. Petrol
|61,99
|61,99
|-1,22
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