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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.10.2019 19:31
GÜNCEL HABERLER

***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BÜLENT ÇOBANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektronik Mühendisi 08.06.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Hayır Bağımsız Üye Değil
SEMİH ERK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 08.06.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.-Ortak, A.Veli Menger Holding-YK Danışmanı Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
NAZAN KAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.07.2019 İcrada Görevli Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yönetiicisi Gediz Ambalaj San.Tic.A.Ş.-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
SUZAN BAYKAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.10.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
ZAFER KAYMAKCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 31.12.2018 İcrada Görevli Değil Gediz Ambalaj San.Tic.A.Ş.-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, KFD Kurumsal Fins.ve Yön.Danş.Ltd.Şti-Kurucu Ortak Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan Denetim Komitesi - Üye
MURAT ESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 06.03.2019 İcrada Görevli Değil Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan Denetim Komitesi - Başkan




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