***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.10.2019 11:03
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
SENKRON BİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Hırsız ve yangın alarmları ile benzeri cihazların toptan ticareti 1500000 1500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793261
BIST
15:0495.463
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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95.873
En Düşük
94.790
15:045,8729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
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|Açılış
|: 5,8790
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|Önceki Kapanış
|: 5,9340
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5,9342
En Düşük
5,8604
15:046,4676
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0720
|Açılış
|: 6,4700
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|Önceki Kapanış
|: 6,5400
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6,5484
En Düşük
6,4629
15:04282,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -2,35
|Açılış
|: 282,23
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|Önceki Kapanış
|: 284,54
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285,04
En Düşük
280,80