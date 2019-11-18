SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|1,81
|12.773.636
|% 14,56
|OYLUM
|4,01
|11.004.726
|% 11,08
|UZERB
|1,43
|25.536
|% 10,00
|EGCYH
|0,11
|4.500
|% 10,00
|YUNSA
|7,74
|62.224.849
|% 9,79
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3836
|7,4206
|% -0,37
|Frank
|5,7451
|5,7797
|% -0,66
|Riyal
|1,5209
|1,5285
|% -0,34
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|-5,08
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,59
|Cumhuriyet
|1.795
|1.822
|-3,00
|Tam
|1.784
|1.828
|-6,88
|Yarım
|862
|884
|-3,33
|Çeyrek
|432
|442
|-1,66
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,07
|0,01
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,00
|B. Petrol
|61,87
|61,87
|-0,57
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %0, 13 değişimle 106983 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %0, 1 değişimle 106950 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %0, 11 değişimle 106967 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %0, 12 değişimle 106973 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %0, 1 değişimle 106951 puandan