***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 46.051.761 38.823.644 17.412.973 15.504.385Satışların Maliyeti28 -34.182.971 -22.998.348 -13.070.964 -7.794.685TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.868.790 15.825.296 4.342.009 7.709.700BRÜT KAR (ZARAR)11.868.790 15.825.296 4.342.009 7.709.700Genel Yönetim Giderleri29-30 -2.480.138 -2.047.272 -621.242 -766.762Pazarlama Giderleri29-30 -670.387 -424.082 -252.966 -149.321Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 21.538.616 17.961.114 8.312.295 9.889.553Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -26.093.792 -13.566.500 -7.141.616 -7.037.457ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.163.089 17.748.556 4.638.480 9.645.713Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 6.834.677 267.601 237.478 230.112Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -15.150.025 -15.806.205 -4.681.910 8.141Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 7.816.393 3.608.492 385.778 3.199.536FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.664.134 5.818.444 579.826 13.083.502Finansman Gelirleri33 1.068.771 3.517.549 347.516 3.517.549Finansman Giderleri33 -1.698.320 -1.101.219 -618.510 -1.080.303SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.034.585 8.234.774 308.832 15.520.748Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 15.072.552 -3.441.084 566.483 -3.327.232Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -4.989.875 0 -2.988.700Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15.072.552 1.548.791 566.483 -338.532SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.107.137 4.793.690 875.315 12.193.516DÖNEM KARI (ZARARI)18.107.137 4.793.690 875.315 12.193.516Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18.107.137 4.793.690 875.315 12.193.516Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.084.284 8.697.096Dönem Karı (Zararı)18.107.137 4.793.690Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18.107.137 4.793.690Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.149.144 15.903.599Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18 5.136.432 920.438Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-372.943 704.955Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler43749 -372.943 704.955Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler192.623 288.414Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 324.036 250.394Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -166.717 -34.328Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 35.304 72.348Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler888.826 -1.381.039Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -220.960 -294.624Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 1.227.527Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 340.585 506.358Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -458.326 -1.592.773Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13.928.446 15.538.239Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13.-7.816.393 -3.608.492İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-7.816.393 -3.608.492Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -15.072.552 3.441.084Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-33.583 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -33.583 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.015.117 -10.844.076Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 5.342.106 -6.545.166Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 4.097.281 -307.458Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -3.831.796 -2.898.928Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)48 -70.460 -2.573.390Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -2.162.698 935.013Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -48.507 1.044.430Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 957.561 -212.460Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -86.630 163.271İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 -181.740 -449.388Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)10.136Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25 -181.740 -459.524Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.973.110 9.853.213Alınan Faiz-888.826 1.381.039Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -2.537.156YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.135.993 -1.123.559İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları7 -13.460 21.913Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 52.715 1.827.385Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -5.544.378 -2.872.314Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 0 -100.543Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.199.844 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)27 -12.431.026 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.139.459 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.139.459 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 -5.139.459 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.191.168 7.573.537NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.191.168 7.573.537DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.634.369 1.086.597DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.443.201 8.660.134Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.443.201 7.634.369Finansal Yatırımlar59.288 45.828Diğer Finansal Yatırımlar7 59.288 45.828Ticari Alacaklar10 10.530.757 15.499.921İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15.233 2.339.394İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 10.515.524 13.160.527Diğer Alacaklar11 518.392 4.586.560İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar375.236 574.515İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 143.156 4.012.045Türev Araçlar12 0 0Stoklar13 13.372.515 9.540.719Peşin Ödenmiş Giderler15 218.569 169.990İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 218.569 169.990Diğer Dönen Varlıklar181.741 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 181.741 0ARA TOPLAM26.324.463 37.477.387TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR26.324.463 37.477.387DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.882.810 5.752.488Diğer Finansal Yatırımlar7 6.882.810 5.752.488Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar13789 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 0 29.113İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar13820 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 29.113Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 51.534.102 34.753.938Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 3.842.363 2.863.332Maddi Duran Varlıklar18 61.883.248 13.200.803Arazi ve Arsalar18 394.518 394.518Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri18 1.082.920 1.158.981Binalar18 1.614.633 829.606Tesis, Makine ve Cihazlar18 13.127.103 8.455.292Taşıtlar18 425.228 542.108Mobilya ve Demirbaşlar18 544.085 416.817Yapılmakta Olan Yatırımlar18 177.886 1.403.481Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar18 44.516.875 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar36.046 48.108.864Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 36.046 48.108.864Peşin Ödenmiş Giderler15 83.593 61.712İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 83.593 61.712Ertelenmiş Vergi Varlığı35 22.678.691 7.522.870TOPLAM DURAN VARLIKLAR146.940.853 112.293.120TOPLAM VARLIKLAR173.265.316 149.770.507KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8.981.201 9.047.805İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 8.981.201 9.047.805Ticari Borçlar10 2.600.149 4.762.847İlişkili Taraflara Ticari Borçlar506.939 518.493İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 2.093.210 4.244.354Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 1.135.603 1.184.110Diğer Borçlar11 1.596.503 650.911İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.287.894 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 308.609 650.911Türev Araçlar12 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)327.173 413.803İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 327.173 413.803Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar187.264 318.677Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22-24 187.264 151.960Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 0 166.717Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM14.827.893 16.378.153TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.827.893 16.378.153UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 33.231.160 38.304.015İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 33.231.160 38.304.015Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 11.969 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 11.969 0Uzun Vadeli Karşılıklar22 2.118.193 1.415.661Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 2.118.193 1.415.661TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.361.322 39.719.676TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER50.189.215 56.097.829ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 123.076.101 93.672.678Ödenmiş Sermaye27 79.931.250 79.931.250Sermaye Düzeltme Farkları21.966.586 21.966.586Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 11.045.404 -250.882Diğer Kazançlar (Kayıplar)27 11.045.404 -250.882Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 1.935.408 1.935.408Yasal Yedekler27 1.935.408 1.935.408Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -9.909.684 -18.299.588Net Dönem Karı veya Zararı27 18.107.137 8.389.904TOPLAM ÖZKAYNAKLAR123.076.101 93.672.678TOPLAM KAYNAKLAR173.265.316 149.770.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 79.931.250 21.966.586 -214.786 -16.386 1.935.408 8.113.705 12.699.247 124.415.024 124.415.024Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-39.111.691 -39.111.691 -39.111.691Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler27 -39.111.691 -39.111.691 -39.111.691Transferler27 12.699.247 -12.699.247Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)62.559 -11.494 4.793.690 4.844.755 4.844.755Dönem Karı (Zararı)27 4.793.690 4.793.690 4.793.690Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)62.559 -11.494 51.065 51.065Dönem Sonu Bakiyeler27 79.931.250 21.966.586 -152.227 -27.880 1.935.408 -18.298.739 4.793.690 90.148.088 90.148.088Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 79.931.250 21.966.586 -215.013 -35.869 1.935.408 -18.299.588 8.389.904 93.672.678 93.672.678Transferler27 8.389.904 -8.389.904Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-295.227 11.591.513 18.107.137 29.403.423 29.403.423Dönem Karı (Zararı)27 18.107.137 18.107.137 18.107.137Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-295.227 11.591.513 11.296.286 11.296.286Dönem Sonu Bakiyeler27 79.931.250 21.966.586 -510.240 11.555.644 1.935.408 -9.909.684 18.107.137 123.076.101 123.076.101Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 18.107.137 4.793.690 875.315 12.193.516DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.296.286 51.065 -440.445 60.121Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-378.496 80.204 -371.815 107.555Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar11.591.513 -11.494 -150.429 -23.772Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar11.591.513 -11.494 -150.429 -23.772Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler83.269 -17.645 81.799 -23.662Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri83.269 -17.645 81.799 -23.662Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.296.286 51.065 -440.445 60.121TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.403.423 4.844.755 434.870 12.253.637Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları29.403.423 4.844.755 434.870 12.253.637http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795510BIST