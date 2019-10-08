***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2019 17:44
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz , Sönmez Çimento A.Ş.'nin DÖNER FIRIN SOĞUTMA SİSTEMİ'nin genişletilmesi projesinde, geçici kabul öncesi inceleme sürecine gelinmiştir.
Süreç gelişmeleri kamuoyuna duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791603
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