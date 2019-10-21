***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Sönmez Çimento A.Ş. işçileri , T.Çimse -İş Sendikasını işçi sendikası olarak seçtiklerini bildirmiş olup, taraflar arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanmıştır. Süreç hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794093BIST