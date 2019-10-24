***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 3.064.736 2.442.830 1.034.609 957.765Satışların Maliyeti29 -2.018.870 -1.457.649 -690.702 -522.934TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.045.866 985.181 343.907 434.831BRÜT KAR (ZARAR)1.045.866 985.181 343.907 434.831Genel Yönetim Giderleri30,31 -99.386 -73.593 -30.563 -26.082Pazarlama Giderleri30,31 -372.529 -295.698 -123.888 -114.592Araştırma ve Geliştirme Giderleri30,31 -4.036 -3.148 -1.339 -1.058Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 147.463 253.636 40.363 147.288Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -111.398 -105.051 -44.757 -50.026ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)605.980 761.327 183.723 390.361Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 161.821 411.795 41.343 279.641Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -68.413 -58.087 -43.709 -58.075TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri33 824 -9.424 2.726 -3.601Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 63.436 69.432 23.524 26.150FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)763.648 1.175.043 207.607 634.476Finansman Gelirleri34 461.282 632.730 106.625 423.512Finansman Giderleri34 -498.811 -293.248 -203.105 -217.663SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)726.119 1.514.525 111.127 840.325Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri86.225 -39.138 40.203 -22.021Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -55.235 -235.911 -17.958 -148.900Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 141.460 196.773 58.161 126.879SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)812.344 1.475.387 151.330 818.304DÖNEM KARI (ZARARI)812.344 1.475.387 151.330 818.304Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 0 682 0 278Ana Ortaklık Payları28 812.344 1.474.705 151.330 818.026Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 37 0,81200000 1,47500000 0,15100000 0,81800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI479.728 624.592Dönem Karı (Zararı)812.344 1.475.387Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-43.456 -709.719Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,20 148.633 111.580Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6,7,10,11,13 -364 12.706Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23 31.944 30.858Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler32 111.952 -7.963Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32 -92.552 -472.899Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7 -93.402 -353.672Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -63.436 -69.432Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 -86.225 39.138Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler33 -6 -35İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-86.737 -10.918Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10,32 -52.511 -146.941Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -101.771 -56.271Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -210.270 -107.036Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10,32 -65.850 84.031Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,14,25,38 395.655 314.674Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 1.926İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,14,15,27,36 -53.916 -99.375Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları682.151 754.750Ödenen Faiz8,32,34,38 -153.383 -30.040Alınan Faiz32,34,38 29.851 6.985Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -3.427 -3.838Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -75.464 -103.265YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-488.844 -494.614Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,20,33 102 59Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,20 -213.487 -527.933Verilen Nakit Avans ve Borçlar14 -26.965 -937.956Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler14 55.380 845.841Alınan Temettüler16 72.793 81.560Alınan Faiz6,7,33,34 61.816 45.142Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10,11,14,27 -438.483 -1.327FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI670.664 -81.497Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları28 -6.816Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 1.782.431 175.005Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -758.319 -31.035Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.632Ödenen Temettüler27 -345.000 -225.467YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)661.548 48.481Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi94.387 530.731NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)755.935 579.212DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.192.805 788.839DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.948.740 1.368.051Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.947.074 1.193.467Finansal Yatırımlar7 120.166 66.176Ticari Alacaklar10,38 804.584 735.853İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar38 109.813 83.863İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 694.771 651.990Diğer Alacaklar11,38 207.949 106.178İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar38 204.860 98.918İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.089 7.260Türev Araçlar12 4.875 0Stoklar13 530.757 320.488Peşin Ödenmiş Giderler14 34.440 72.869Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar36 21.543 15.305Diğer Dönen Varlıklar27 228.137 102.022ARA TOPLAM3.899.525 2.612.358TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.899.525 2.612.358DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 699.088 684.175Diğer Alacaklar11 317 454Türev Araçlar12 16.542 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 394.096 413.440Maddi Duran Varlıklar18 2.193.808 2.094.130Kullanım Hakkı Varlıkları19 29.627 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar20,21 151.240 152.283Şerefiye21 25.430 25.063Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 125.810 127.220Peşin Ödenmiş Giderler14 22.233 50.534Ertelenmiş Vergi Varlığı36 448.778 357.879Diğer Duran Varlıklar27 442.416 3.805TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.398.145 3.756.700TOPLAM VARLIKLAR8.297.670 6.369.058KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 931.436 19Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 393.779 220.665Ticari Borçlar10,38 390.872 447.247İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 157.973 148.433İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 232.899 298.814Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 6.853 5.592Diğer Borçlar11,38 754.919 363.073İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38 747.876 351.615İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 7.043 11.458Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 11.967 9.419Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 1.788 640Kısa Vadeli Karşılıklar23,25 47.348 24.221Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 13.298 15.709ARA TOPLAM2.552.260 1.086.585TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.552.260 1.086.585UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 330.392 321.328Diğer Borçlar11 776 750Türev Araçlar12 8.206 0Uzun Vadeli Karşılıklar25 43.298 37.775Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 3.992 53.425TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER386.664 413.278TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.938.924 1.499.863ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28 5.358.746 4.862.921Ödenmiş Sermaye1.000.000 1.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)182.381 182.087Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)182.381 182.087Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)183.079 182.785Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-698 -698Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)682.103 650.952Yabancı Para Çevrim Farkları675.988 650.952Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)6.115 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler229.500 198.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.452.418 1.275.763Net Dönem Karı veya Zararı812.344 1.556.119Kontrol Gücü Olmayan Paylar28 0 6.274TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.358.746 4.869.195TOPLAM KAYNAKLAR8.297.670 6.369.058Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler900.000 176.944 369.248 164.293 916.353 661.087 3.187.925 4.522 3.192.447Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.855 1.855 1.855Düzeltmelerden Sonraki Tutar900.000 176.944 369.248 164.293 918.208 661.087 3.189.780 4.522 3.194.302Transferler33.713 627.374 -661.087Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.289 438.846 1.474.705 1.914.840 3.147 1.917.987Sermaye Arttırımı100.000 -6 -99.994Kar Payları-225.000 -225.000 -467 -225.467Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)5.402 5.402 5.402Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 178.233 808.094 198.000 1.225.990 1.474.705 4.885.022 7.202 4.892.224Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 182.087 650.952 198.000 1.275.763 1.556.119 4.862.921 6.274 4.869.195Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.161 -2.161 -2.161Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.000.000 182.087 650.952 198.000 1.273.602 1.556.119 4.860.760 6.274 4.867.034Transferler31.500 1.524.619 -1.556.119Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)294 31.151 812.344 843.789 -261 843.528Kar Payları-345.000 -345.000 -345.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-803 -803 -6.013 -6.816Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 182.381 682.103 229.500 2.452.418 812.344 5.358.746 5.358.746Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 812.344 1.475.387 151.330 818.304DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28 244 1.295 -574 873Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)141 1.439 -331 970Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar117 -276Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14 -144 33 -97Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28 30.940 441.305 -60.087 306.278Yabancı Para Çevrim Farkları24.825 441.305 -66.601 306.278Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.840 8.351Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.725 -1.837DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.184 442.600 -60.661 307.151TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)843.528 1.917.987 90.669 1.125.455Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-261 3.147 1.934Ana Ortaklık Payları843.789 1.914.840 90.669 1.123.521http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794584BIST