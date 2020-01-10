***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
10.01.2020 13:36
***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
Soda Sanayii A.Ş. 2018 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811699
BIST
16:14118.617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 626,75
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
119.140
En Düşük
117.701
16:145,8779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0091
|Açılış
|: 5,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8670
16:146,5211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0023
|Açılış
|: 6,5190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5144
16:14292,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 292,62
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,36
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|70.605.469
|% 19,67
|
|GYHOL
|9,93
|5.572.209
|% 14,93
|
|GLBMD
|2,27
|23.792.905
|% 14,65
|
|YUNSA
|11,64
|84.527.254
|% 14,01
|
|SRVGY
|12,90
|3.317.714
|% 13,56
|
|BURVA
|11,75
|1.015.640
|% -5,92
|
|ATAGY
|4,40
|6.149.673
|% -4,56
|
|YBTAS
|3.300,00
|6.748
|% -4,49
|
|MTRYO
|5,45
|14.972
|% -4,39
|
|SANFM
|5,84
|2.062.615
|% -2,99
|
|THYAO
|14,27
|1.473.738.991
|% 0,14
|
|ODAS
|2,79
|1.080.774.489
|% 8,14
|
|HALKB
|6,54
|662.579.339
|% 3,97
|
|KRDMD
|2,83
|610.372.505
|% 2,54
|
|PETKM
|3,92
|603.622.842
|% 0,26
|
|ODAS
|2,79
|1.080.774.489
|% 8,14
|
|ALBRK
|1,70
|429.876.774
|% 3,03
|
|EKGYO
|1,51
|331.680.569
|% 2,72
|
|KRDMD
|2,83
|610.372.505
|% 2,54
|
|PETKM
|3,92
|603.622.842
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6641
|7,7025
|% 0,23
|
|Frank
|5,9989
|6,0350
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5622
|1,5701
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.549
|-1,89
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,03
|
|Cumhuriyet
|1.941
|1.971
|-5,00
|
|Tam
|1.932
|1.980
|-6,23
|
|Yarım
|934
|958
|-3,02
|
|Çeyrek
|468
|479
|-1,51
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|65,48
|65,48
|0,12
|