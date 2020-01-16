***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15 Ocak 2020 tarihli kararındaŞirket esas sermayesinin, 6.000.000,- (Altımilyon) Türk Lira'sından2.700.152,99 TL'sı sermaye hesabı enflasyon düzeltme farkları hesabından,4.885,07 TL'sı hisse senedi ihraç primleri hesabından,6.294.961,94 TL'sı geçmiş yıllar kârlarından olmak üzere toplam 9.000.000,- TL eklenmek suretiyle 15.000.000,- (onbeşmilyon) Türk Lira'sına çıkarılmasına,Artılan 9.000.000,- (dokuzmilyon)Türk Lirasına tekabül eden 900.000.000 adet hissenin mevcut ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmasına,Ana sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlıktan gerekli izinlerin alınmasına,Alınacak izinleri müteakip Genel Kurulun toplantıya davet edilerek "A" ve "B" grubu ortakların ayrı ayrı tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813225BIST