***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.01.2020 18:12
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15 Ocak 2020 tarihli kararında
Şirket esas sermayesinin, 6.000.000,- (Altımilyon) Türk Lira'sından
2.700.152,99 TL'sı sermaye hesabı enflasyon düzeltme farkları hesabından,
4.885,07 TL'sı hisse senedi ihraç primleri hesabından,
6.294.961,94 TL'sı geçmiş yıllar kârlarından olmak üzere toplam 9.000.000,- TL eklenmek suretiyle 15.000.000,- (onbeşmilyon) Türk Lira'sına çıkarılmasına,
Artılan 9.000.000,- (dokuzmilyon)Türk Lirasına tekabül eden 900.000.000 adet hissenin mevcut ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmasına,
Ana sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlıktan gerekli izinlerin alınmasına,
Alınacak izinleri müteakip Genel Kurulun toplantıya davet edilerek "A" ve "B" grubu ortakların ayrı ayrı tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813225
BIST
18:05121.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 62,07
|Açılış
|: 121.378
|
|Önceki Kapanış
|: 120.939
|
122.482
En Düşük
120.763
18:055,8595
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0162
|Açılış
|: 5,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8925
En Düşük
5,8377
18:056,5283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0261
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5776
En Düşük
6,5210
18:05292,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,82
|Açılış
|: 292,23
|
|Önceki Kapanış
|: 294,04
|
294,49
En Düşük
291,61
BIST En Aktif Hisseler
|DENCM
|9,88
|47.219.867
|% 19,90
|
|BNTAS
|3,33
|201.717.826
|% 19,78
|
|QNBFL
|196,00
|1.865.763
|% 14,96
|
|QNBFB
|58,80
|13.570.070
|% 14,96
|
|DAGHL
|4,78
|10.301.761
|% 14,90
|
|ISBTR
|42.075,00
|2.612.524
|% -15,00
|
|MZHLD
|15,80
|455.988
|% -9,97
|
|EPLAS
|17,09
|446.340
|% -9,96
|
|SRVGY
|12,57
|4.682.451
|% -8,98
|
|PGSUS
|75,60
|647.683.438
|% -8,25
|
|THYAO
|15,05
|3.360.682.700
|% 2,38
|
|PETKM
|4,01
|860.686.654
|% -0,99
|
|GUSGR
|2,51
|847.625.810
|% -5,28
|
|AKBNK
|8,85
|805.481.745
|% 0,68
|
|PGSUS
|75,60
|647.683.438
|% -8,25
|
|EKGYO
|1,65
|584.936.906
|% 0,61
|
|GUSGR
|2,51
|847.625.810
|% -5,28
|
|THYAO
|15,05
|3.360.682.700
|% 2,38
|
|PETKM
|4,01
|860.686.654
|% -0,99
|
|ISGYO
|1,78
|373.821.852
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6242
|7,6624
|% -0,14
|
|Frank
|6,0536
|6,0901
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5570
|1,5648
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.551
|-5,82
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,98
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,62
|64,62
|0,62
|
Seans Raporu
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17:59AKSEN
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17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GUSGR, PETKM