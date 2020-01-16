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***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

16.01.2020 18:12
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***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15 Ocak 2020 tarihli kararında
Şirket esas sermayesinin, 6.000.000,- (Altımilyon) Türk Lira'sından
2.700.152,99 TL'sı sermaye hesabı enflasyon düzeltme farkları hesabından,
4.885,07 TL'sı hisse senedi ihraç primleri hesabından,
6.294.961,94 TL'sı geçmiş yıllar kârlarından olmak üzere toplam 9.000.000,- TL eklenmek suretiyle 15.000.000,- (onbeşmilyon) Türk Lira'sına çıkarılmasına,
Artılan 9.000.000,- (dokuzmilyon)Türk Lirasına tekabül eden 900.000.000 adet  hissenin mevcut ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmasına,
Ana sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlıktan gerekli izinlerin alınmasına,
Alınacak izinleri müteakip Genel Kurulun toplantıya davet edilerek "A" ve "B" grubu ortakların ayrı ayrı tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813225


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DENCM 9,88 47.219.867 % 19,90  
BNTAS 3,33 201.717.826 % 19,78  
QNBFL 196,00 1.865.763 % 14,96  
QNBFB 58,80 13.570.070 % 14,96  
DAGHL 4,78 10.301.761 % 14,90  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6242 7,6624 % -0,14  
Frank 6,0536 6,0901 % -0,32  
Riyal 1,5570 1,5648 % -0,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.550 1.551 -5,82  
Altın Gr. 292 292 -1,70  
Cumhuriyet 1.937 1.966 14,00  
Tam 1.928 1.976 -7,97  
Yarım 932 956 -3,86  
Çeyrek 467 478 -1,93  
Gümüş.Ons 17,93 17,98 -0,05  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,02  
B. Petrol 64,62 64,62 0,62  
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