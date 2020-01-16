***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.01.2020 18:13
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Ana sözleşmenin 6. Maddesine Ait Tadil Tasarısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 6.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 15.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 177.000 265.500,000 150,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 Hamiline
B Grubu, SODSN, TRESODS00016 5.823.000 8.734.500,000 150,00000 B Grubu B Grubu, SODSN, TRESODS00016 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 6.000.000 9.000.000,000 150,00000
İç Kaynakların Detayı :
Yeniden Değerleme Farkları (TL) 2.700.152,99
Emisyon Primi (TL) 4.885,07
Geçmiş Yıl Karları (TL) 6.294.961,94
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15 Ocak 2020 tarihli kararında
Şirket esas sermayesinin, 6.000.000,- (Altımilyon) Türk Lira'sından
2.700.152,99 TL'sı sermaye hesabı enflasyon düzeltme farkları hesabından,
4.885,07 TL'sı hisse senedi ihraç primleri hesabından,
6.294.961,94 TL'sı geçmiş yıllar kârlarından olmak üzere toplam 9.000.000,- TL eklenmek suretiyle 15.000.000,- (onbeşmilyon) Türk Lira'sına çıkarılmasına,
Artılan 9.000.000,- (dokuzmilyon)Türk Lirasına tekabül eden 900.000.000 adet hissenin mevcut ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmasına,
Ana sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlıktan gerekli izinlerin alınmasına,
Alınacak izinleri müteakip Genel Kurulun toplantıya davet edilerek "A" ve "B" grubu ortakların ayrı ayrı tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813226
BIST