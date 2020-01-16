***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Ana sözleşmenin 6. Maddesine Ait Tadil TasarısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 6.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 15.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 177.000 265.500,000 150,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 HamilineB Grubu, SODSN, TRESODS00016 5.823.000 8.734.500,000 150,00000 B Grubu B Grubu, SODSN, TRESODS00016 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 6.000.000 9.000.000,000 150,00000İç Kaynakların Detayı :Yeniden Değerleme Farkları (TL) 2.700.152,99Emisyon Primi (TL) 4.885,07Geçmiş Yıl Karları (TL) 6.294.961,94Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15 Ocak 2020 tarihli kararındaŞirket esas sermayesinin, 6.000.000,- (Altımilyon) Türk Lira'sından2.700.152,99 TL'sı sermaye hesabı enflasyon düzeltme farkları hesabından,4.885,07 TL'sı hisse senedi ihraç primleri hesabından,6.294.961,94 TL'sı geçmiş yıllar kârlarından olmak üzere toplam 9.000.000,- TL eklenmek suretiyle 15.000.000,- (onbeşmilyon) Türk Lira'sına çıkarılmasına,Artılan 9.000.000,- (dokuzmilyon)Türk Lirasına tekabül eden 900.000.000 adet hissenin mevcut ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmasına,Ana sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlıktan gerekli izinlerin alınmasına,Alınacak izinleri müteakip Genel Kurulun toplantıya davet edilerek "A" ve "B" grubu ortakların ayrı ayrı tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813226BIST