***SOKM* *ALBRK* *TRKCM* *ENKAI* *ISDMR* *KERVT* *ENJSA* *PGSUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri
25.10.2019 18:26
***SOKM******ALBRK******TRKCM******ENKAI******ISDMR******KERVT******ENJSA******PGSUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )
İlgili Şirketler [ALBRK, ENJSA, ENKAI, ISDMR, KERVT, SOKM, TRKCM, PGSUS]
İlgili Fonlar []
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BIST Pay Endeksleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde (Endeks) Kasım 2019 - Ekim 2020 döneminde yer alacak şirketleri belirlemeye yönelik değerleme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu değerleme çalışmaları sonucunda belirlenen, 01.11.2019 tarihinden itibaren endekse alınacak ve endeksten çıkarılacak şirketler listesi ile Endeks'te yer alacak şirketlerin tam listesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794974
BIST
18:05100.216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -129,69
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.043
18:055,7724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0071
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7571
18:056,3985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0102
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,3930
18:05279,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,19
|Açılış
|: 279,00
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
281,51
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|12,24
|25.988.713
|% 20,00
|
|BOSSA
|5,74
|41.637.015
|% 19,83
|
|IHGZT
|2,60
|1.176.042
|% 12,55
|
|DITAS
|7,26
|15.243.112
|% 11,01
|
|EGCYH
|0,11
|24.989
|% 10,00
|
|MERIT
|11,21
|14.684
|% -9,52
|
|QNBFL
|30,46
|191.821
|% -6,45
|
|KRONT
|8,70
|3.598.742
|% -5,13
|
|OSTIM
|1,24
|115.250.154
|% -4,62
|
|EMNIS
|1,11
|21.838
|% -4,31
|
|THYAO
|11,90
|916.255.366
|% 0,76
|
|ASELS
|18,69
|506.894.737
|% 2,86
|
|GARAN
|9,53
|466.958.576
|% -1,75
|
|TUPRS
|126,40
|227.128.350
|% 1,12
|
|AKBNK
|7,13
|222.966.019
|% -0,97
|
|IHLGM
|0,79
|108.188.166
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,24
|115.250.154
|% -4,62
|
|KRDMD
|2,23
|202.114.401
|% -0,45
|
|ISFIN
|2,50
|212.814.210
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,23
|106.799.664
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3770
|7,4140
|% -0,15
|
|Frank
|5,7774
|5,8122
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5346
|1,5423
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.502
|1.502
|-2,12
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,15
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|11,00
|
|Tam
|1.845
|1.891
|10,36
|
|Yarım
|892
|915
|5,01
|
|Çeyrek
|447
|457
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,03
|
|B. Petrol
|61,50
|61,50
|-0,17
|