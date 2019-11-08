***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.11.2019 15:18
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 30.09.2019
Genel Kurul Tarihi 31.10.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.10.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı Seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti ve biri bağımsız olmak üzere iki yeni üyenin seçimi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti, dönem içinde atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin onaylanması,
4 - Dilek ve temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Invitation to Extraordinary General Assembly Meeting.pdf - İlan Metni
EK: 5 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Extraordinary General Assembly Momerandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 08.11.2019
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli_31102019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 ŞOK-2019 EOGA-Minutes of Meeting_31102019.pdf - Tutanak
EK: 3 ŞOK-2019 OUGK Tutanak_31102019.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 8 Kasım 2019 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797552
BIST