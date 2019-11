***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 30.09.2019Genel Kurul Tarihi 31.10.2019Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.10.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı Seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti ve biri bağımsız olmak üzere iki yeni üyenin seçimi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti, dönem içinde atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin onaylanması,4 - Dilek ve temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Daveti.pdf - İlan MetniEK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Invitation to Extraordinary General Assembly Meeting.pdf - İlan MetniEK: 5 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Extraordinary General Assembly Momerandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 08.11.2019Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun Cetveli_31102019.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 ŞOK-2019 EOGA-Minutes of Meeting_31102019.pdf - TutanakEK: 3 ŞOK-2019 OUGK Tutanak_31102019.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 8 Kasım 2019 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797552BIST