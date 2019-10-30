***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2019 18:23
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 4.713.850 4.742.061 1.597.117 1.697.695
Satışların Maliyeti
28 0 -192.526 0 -66.906
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.713.850 4.549.535 1.597.117 1.630.789
BRÜT KAR (ZARAR)
4.713.850 4.549.535 1.597.117 1.630.789
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -557.099 -756.945 -165.817 -297.263
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 2.031.247 2.676.990 718.925 1.136.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.139.269 -4.342.184 -956.908 -1.316.033
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.048.729 2.127.396 1.193.317 1.153.862
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 17.792.095 213.303 7.083 175.815
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -14.978.891 -15.805.839 -4.585.694 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 1.269.647 678.033 -187.909 1.300.370
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.131.580 -12.787.107 -3.573.203 2.630.047
Finansman Gelirleri
33 24.360 292.689 9.915 292.689
Finansman Giderleri
33 -28.255 -137.246 -24.604 -134.597
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.127.685 -12.631.664 -3.587.892 2.788.139
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.215.585 491.822 198.862 -195.335
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-891.769 0 -211.203 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-323.816 491.822 410.065 -195.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.912.100 -12.139.842 -3.389.030 2.592.804
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.912.100 -12.139.842 -3.389.030 2.592.804
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.912.100 -12.139.842 -3.389.030 2.592.804
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.160.719 7.495.503
Dönem Karı (Zararı)
5.912.100 -12.139.842
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.912.100 -12.139.842
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.401.774 14.946.006
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 248.620 641.166
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 325.688
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
325.688
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.698 3.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 16.792 3.502
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 4.906 -312
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-238.988 -502.159
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -236.162 -502.159
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -2.826 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.424.506 15.647.976
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-12.549.427 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14.973.933 15.647.976
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.269.647 -678.033
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.269.647 -678.033
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.215.585 -491.822
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.600.787 4.187.180
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.848
Mobilya ve Demirbaşlar
18 141.164 112.970
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 147.228 150.574
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.859 5.132
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.859 5.132
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 4.149.899
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
206.043.881 22.267.668
TOPLAM VARLIKLAR
207.128.519 25.099.823
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
640.301 235.114
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13789 230.407 26.515
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 409.894 208.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 40.447 44.971
Diğer Borçlar
11 3.559.525 335.640
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13820 3.157.254 802
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 402.271 334.838
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 18.794 24.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 18.794 24.932
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 858.023 956.358
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
5.133.265 1.608.284
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.133.265 1.608.284
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13789 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13820 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 90.021 58.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 90.021 58.924
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 13.814.500 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.904.521 58.924
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.037.786 1.667.208
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 188.090.733 23.432.615
Ödenmiş Sermaye
27 56.065.000 56.065.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 7.722.990 7.722.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
158.712.954 -33.064
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 158.712.954 -33.064
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.052.276 1.052.276
Yasal Yedekler
27 1.052.276 1.052.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -41.374.587 -29.077.347
Net Dönem Karı veya Zararı
27 5.912.100 -12.297.240
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
188.090.733 23.432.615
TOPLAM KAYNAKLAR
207.128.519 Konsolide Olmayan
ırılmayacak Birikmiş Diğer Kaparı Net D 473.520 11.291.867 -11.765.387 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 7.169 7.850 -12.139.842 -12.124.823 -12.124.823
Dönem Karı (Zararı)
27 -12.139.842 -12.139.842 -12.139.842
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 7.169 7.850 15.019 15.019
Kar Payları
27 -4.373.070 -4.373.070 -4.373.070
Dönem Sonu Bakiyeler
27 -4.836 1.052.276 -29.077.347 -12.297.240 23.432.615 23.432.615
Transferler
27 -12.297.240 12.297.240
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
158.793.570 -11.158 -36.394 5.912.100 164.658.118 164.658.118
Dönem Karı (Zararı)
27 5.912.100 5.912.100 5.912.100
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
158.793.570 -11.158 -36.394 158.746.018 158.746.018
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 158.793.570 -39.386 -41.230 1.052.276 -41.374.587 5.912.100 188.090.733 188.090.733
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği .2019 Önceki Dönem 3 A 2.592.804
DİĞER KAP018 15.019 -38.029 4.518
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
176.437.300 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.305 9.191 -11.413 -5.657
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-36.394 7.850 -29.127 8.930
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-36.394 7.850 -29.127 8.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.640.583 -2.022 2.511 1.245
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.147 -2.022 2.511 1.245
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-17.643.730
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
158.746.018 15.019 -38.029 4.518
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
164.658.118 -12.124.823 -3.427.059 2.597.322
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
164.658.118 -12.124.823 -3.427.059 2.597.322
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795543
BIST