***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 4.713.850 4.742.061 1.597.117 1.697.695Satışların Maliyeti28 0 -192.526 0 -66.906TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.713.850 4.549.535 1.597.117 1.630.789BRÜT KAR (ZARAR)4.713.850 4.549.535 1.597.117 1.630.789Genel Yönetim Giderleri29-30 -557.099 -756.945 -165.817 -297.263Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 2.031.247 2.676.990 718.925 1.136.369Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -3.139.269 -4.342.184 -956.908 -1.316.033ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.048.729 2.127.396 1.193.317 1.153.862Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 17.792.095 213.303 7.083 175.815Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -14.978.891 -15.805.839 -4.585.694 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 1.269.647 678.033 -187.909 1.300.370FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.131.580 -12.787.107 -3.573.203 2.630.047Finansman Gelirleri33 24.360 292.689 9.915 292.689Finansman Giderleri33 -28.255 -137.246 -24.604 -134.597SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.127.685 -12.631.664 -3.587.892 2.788.139Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -1.215.585 491.822 198.862 -195.335Dönem Vergi (Gideri) Geliri-891.769 0 -211.203 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-323.816 491.822 410.065 -195.335SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.912.100 -12.139.842 -3.389.030 2.592.804DÖNEM KARI (ZARARI)5.912.100 -12.139.842 -3.389.030 2.592.804Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.912.100 -12.139.842 -3.389.030 2.592.804Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.160.719 7.495.503Dönem Karı (Zararı)5.912.100 -12.139.842Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.912.100 -12.139.842Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.401.774 14.946.006Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18 248.620 641.166Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 325.688Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler325.688Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.698 3.190Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 16.792 3.502Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 4.906 -312Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-238.988 -502.159Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -236.162 -502.159Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -2.826 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.424.506 15.647.976Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-12.549.427 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14.973.933 15.647.976Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.269.647 -678.033İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-1.269.647 -678.033Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 1.215.585 -491.822İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.600.787 4.187.180Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 2.848Mobilya ve Demirbaşlar18 141.164 112.970Diğer Maddi Duran Varlıklar18 147.228 150.574Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 0 0Peşin Ödenmiş Giderler15 6.859 5.132İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 6.859 5.132Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 4.149.899TOPLAM DURAN VARLIKLAR206.043.881 22.267.668TOPLAM VARLIKLAR207.128.519 25.099.823KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar640.301 235.114İlişkili Taraflara Ticari Borçlar13789 230.407 26.515İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 409.894 208.599Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 40.447 44.971Diğer Borçlar11 3.559.525 335.640İlişkili Taraflara Diğer Borçlar13820 3.157.254 802İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 402.271 334.838Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 18.794 24.932İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 18.794 24.932Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 858.023 956.358Kısa Vadeli Karşılıklar22 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM5.133.265 1.608.284TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.133.265 1.608.284UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar13789 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar13820 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar22 90.021 58.924Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 90.021 58.924Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar25 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 13.814.500 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.904.521 58.924TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.037.786 1.667.208ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 188.090.733 23.432.615Ödenmiş Sermaye27 56.065.000 56.065.000Sermaye Düzeltme Farkları27 7.722.990 7.722.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)158.712.954 -33.064Diğer Kazançlar (Kayıplar)27 158.712.954 -33.064Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.052.276 1.052.276Yasal Yedekler27 1.052.276 1.052.276Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -41.374.587 -29.077.347Net Dönem Karı veya Zararı27 5.912.100 -12.297.240TOPLAM ÖZKAYNAKLAR188.090.733 23.432.615TOPLAM KAYNAKLAR207.128.519 Konsolide Olmayanırılmayacak Birikmiş Diğer Kaparı Net D 473.520 11.291.867 -11.765.387 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 7.169 7.850 -12.139.842 -12.124.823 -12.124.823Dönem Karı (Zararı)27 -12.139.842 -12.139.842 -12.139.842Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 7.169 7.850 15.019 15.019Kar Payları27 -4.373.070 -4.373.070 -4.373.070Dönem Sonu Bakiyeler27 -4.836 1.052.276 -29.077.347 -12.297.240 23.432.615 23.432.615Transferler27 -12.297.240 12.297.240Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)158.793.570 -11.158 -36.394 5.912.100 164.658.118 164.658.118Dönem Karı (Zararı)27 5.912.100 5.912.100 5.912.100Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)158.793.570 -11.158 -36.394 158.746.018 158.746.018Dönem Sonu Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 158.793.570 -39.386 -41.230 1.052.276 -41.374.587 5.912.100 188.090.733 188.090.733Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği .2019 Önceki Dönem 3 A 2.592.804DİĞER KAP018 15.019 -38.029 4.518Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)176.437.300 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.305 9.191 -11.413 -5.657Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-36.394 7.850 -29.127 8.930Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-36.394 7.850 -29.127 8.930Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-17.640.583 -2.022 2.511 1.245Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.147 -2.022 2.511 1.245Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-17.643.730Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)158.746.018 15.019 -38.029 4.518TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)164.658.118 -12.124.823 -3.427.059 2.597.322Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları164.658.118 -12.124.823 -3.427.059 2.597.322http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795543BIST