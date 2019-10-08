***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz , Sönmez Çimento A.Ş.'nin DÖNER FIRIN SOĞUTMA SİSTEMİ'nin genişletilmesi projesinde, geçici kabul öncesi inceleme sürecine gelinmiştir.Süreç gelişmeleri kamuoyuna duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791594BIST