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***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.12.2019 09:04
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***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

                     Sermayesinde  % 15 iştirakimiz bulunan Sontrade Dış Ticaret A.Ş.nin 2018 hesap dönemi olağan genel kurulu toplantısı, 9 aralık 2019 tarihinde  ilamsız usulde yapılmıştır.  Olağan genel kurulda gündemin olağan maddelerinin kabulünün yanı sıra,  Şirketin 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılı bilançolarında yer alan geçmiş yıllar karlarının tamamının ,  yasal kesintileri yapıldıktan sonra dağıtılmayarak  olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.  Sözkonusu tutar, 2.016.442,27 TL  dır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802744


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SANEL 4,48 542 % 14,87  
RYGYO 4,01 12.814.624 % 14,57  
PAPIL 7,22 80.913.464 % 14,06  
RYSAS 3,01 16.581.315 % 13,16  
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Riyal 1,5456 1,5533 % 0,06  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 273 273 0,59  
Cumhuriyet 1.811 1.839 10,00  
Tam 1.802 1.847 9,21  
Yarım 871 894 4,45  
Çeyrek 437 447 2,23  
Gümüş.Ons 16,61 16,63 0,02  
Gümüş Gr. 3,11 3,11 0,01  
B. Petrol 64,11 64,11 -0,14  
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