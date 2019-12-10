***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinde % 15 iştirakimiz bulunan Sontrade Dış Ticaret A.Ş.nin 2018 hesap dönemi olağan genel kurulu toplantısı, 9 aralık 2019 tarihinde ilamsız usulde yapılmıştır. Olağan genel kurulda gündemin olağan maddelerinin kabulünün yanı sıra, Şirketin 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılı bilançolarında yer alan geçmiş yıllar karlarının tamamının , yasal kesintileri yapıldıktan sonra dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Sözkonusu tutar, 2.016.442,27 TL dır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802744BIST