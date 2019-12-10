***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2019 09:04
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinde % 15 iştirakimiz bulunan Sontrade Dış Ticaret A.Ş.nin 2018 hesap dönemi olağan genel kurulu toplantısı, 9 aralık 2019 tarihinde ilamsız usulde yapılmıştır. Olağan genel kurulda gündemin olağan maddelerinin kabulünün yanı sıra, Şirketin 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılı bilançolarında yer alan geçmiş yıllar karlarının tamamının , yasal kesintileri yapıldıktan sonra dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Sözkonusu tutar, 2.016.442,27 TL dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802744
BIST
11:17109.130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 343,95
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
108.910
11:175,8123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0029
|Açılış
|: 5,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,8043
11:176,4379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4265
11:17273,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,50
|Açılış
|: 273,38
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
273,70
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|5,75
|29
|% 15,00
|
|SANEL
|4,48
|542
|% 14,87
|
|RYGYO
|4,01
|12.814.624
|% 14,57
|
|PAPIL
|7,22
|80.913.464
|% 14,06
|
|RYSAS
|3,01
|16.581.315
|% 13,16
|
|HURGZ
|1,28
|846.574
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|36
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|1.424
|% -9,57
|
|CEMAS
|1,52
|55.776.311
|% -5,00
|
|METRO
|1,33
|39.851.738
|% -5,00
|
|THYAO
|13,86
|276.490.435
|% 0,43
|
|AFYON
|7,69
|168.226.915
|% 11,45
|
|ASELS
|19,67
|125.150.734
|% 0,61
|
|TTKOM
|7,29
|93.520.116
|% 1,96
|
|EKGYO
|1,53
|90.730.890
|% 1,32
|
|EKGYO
|1,53
|90.730.890
|% 1,32
|
|CEMAS
|1,52
|55.776.311
|% -5,00
|
|KARSN
|1,52
|53.553.019
|% 2,70
|
|OZGYO
|1,54
|46.892.229
|% 3,36
|
|METRO
|1,33
|39.851.738
|% -5,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6165
|7,6547
|% 0,01
|
|Frank
|5,8666
|5,9019
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5456
|1,5533
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|2,03
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,59
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,61
|16,63
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|-0,14
|