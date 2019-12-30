***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2019 16:34
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunca , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adnan AKDENİZ'in görev süresinin dolması nedeniyle , yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak ve onaya sunulmak üzere Haluk KAYMAKÇI Bağımsız üye olarak seçilmiştir.
TTKanunu'nun 363,maddesi uyarınca , 30.12.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Haluk KAYMAKÇI'nın , diğer yönetim kurulu üyelerinin kalan görev süresi boyunca bağımsız üye olarak görev yapmak üzere seçilmesinin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bağımsızlık Beyanı EK'de sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805831
BIST
18:05114.754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.070,36
|Açılış
|: 114.057
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|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
18:055,9434
En Yüksek
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|: -0,24%
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|Açılış
|: 5,9440
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
5,9375
18:056,6670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 6,6440
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 289,50
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|Önceki Kapanış
|: 289,43
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290,06
En Düşük
288,81
BIST En Aktif Hisseler
|ISKUR
|192.899,80
|382.899
|% 20,04
|
|IHGZT
|5,68
|9.072.715
|% 19,83
|
|BURVA
|9,38
|2.471.387
|% 14,95
|
|INFO
|8,03
|182.561
|% 14,88
|
|IHYAY
|1,03
|119.507.368
|% 13,19
|
|FRIGO
|11,79
|497.538
|% -10,00
|
|UZERB
|2,22
|71.312
|% -9,76
|
|SELGD
|1,87
|561.963
|% -9,66
|
|BRKO
|0,32
|456.537
|% -8,57
|
|MMCAS
|1,08
|42.580
|% -8,47
|
|THYAO
|14,31
|1.270.594.709
|% 2,58
|
|ASELS
|20,48
|936.308.125
|% 4,12
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,93
|333.883.738
|% 6,90
|
|IHLGM
|1,22
|375.274.912
|% 11,93
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7721
|7,8111
|% 0,07
|
|Frank
|6,1148
|6,1516
|% 0,42
|
|Riyal
|1,5796
|1,5876
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.515
|1.515
|4,39
|
|Altın Gr.
|289
|290
|0,12
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|-5,00
|
|Tam
|1.908
|1.955
|0,20
|
|Yarım
|922
|946
|0,09
|
|Çeyrek
|462
|473
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,98
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|-0,12
|
Seans Raporu
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