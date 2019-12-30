***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunca , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adnan AKDENİZ'in görev süresinin dolması nedeniyle , yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak ve onaya sunulmak üzere Haluk KAYMAKÇI Bağımsız üye olarak seçilmiştir.TTKanunu'nun 363,maddesi uyarınca , 30.12.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Haluk KAYMAKÇI'nın , diğer yönetim kurulu üyelerinin kalan görev süresi boyunca bağımsız üye olarak görev yapmak üzere seçilmesinin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.Bağımsızlık Beyanı EK'de sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805831BIST